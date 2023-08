Durch ein Missgeschick hat die Weltraumbehörde den Kontakt zur Voyager 2 verloren. Die Sonde könnte nun für immer verschollen bleiben.

Wegen eines Missgeschicks hat die US-Weltraumbehörde NASA den Kontakt zur Raumsonde Voyager 2 verloren. Wie die Behörde Ende Juli mitteilte, wurde die Antenne der Sonde durch eine Serie geplanter Kommandos um zwei Grad von der Erde weggedreht. So sei die Sonde derzeit weder in der Lage, Signale zu empfangen, noch könne sie Daten an die Erde schicken.

Die Raumsonde Voyager 2 befindet sich derzeit etwa 19,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Sie wurde bereits 1977 ins All geschossen und ist damit die am zweitweitesten entfernte Raumsonde. Nur die Voyager 1 (24 Milliarden Kilometer) ist noch weiter ins All vorgedrungen.

NASA-Experten geben Voyager 2 noch nicht verloren

Noch haben Experten die Raumsonde allerdings nicht aufgegeben. Tatsächlich sei die Sonde so programmiert, dass sie ihren Kurs mehrmals im Jahr verändert, schreibt die NASA. Die Antenne soll so immer wieder Richtung Erde ausgerichtet werden. Die nächste Neujustierung sollte am 15. Oktober stattfinden. Dann hoffen die Weltraumexperten, wieder Kontakt mit der Sonde herstellen zu können. Bis dahin wird die Sonde alleine ihre Reise wie geplant fortsetzen. (lro)

