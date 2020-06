Nasse Aussichten für NRW: Starkregen und Gewitter möglich

In NRW bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft.

Essen. Das Wetter in NRW wird nass, aber warm. Am Dienstag sind Starkregen und Gewitter möglich. Auch in den nächsten Tagen bleibt es ungemütlich.

In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter vorerst nass, aber warm. In einigen Gegenden kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch Starkregen geben. Neben Schauern am Dienstag könne es im Laufe des Tages vor allem im Südwesten und Osten einige Gewitter mit Starkregen, Hagel und starken Windböen geben, erklärten die Meteorologen.

Mittwoch bleibt es wechselhaft - Unwetter möglich

Lokal bestehe Unwettergefahr. Die Höchstwerte erreichten zwischen 19 bis 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch gebe es wechselnde Bewölkung, einzelne Schauer und örtlich Nebel.

Am Mittwoch sind die Temperaturen ähnlich, im Tagesverlauf erneut Regenschauer. Örtlich bestehe Unwettergefahr durch Starkregen. (dpa)