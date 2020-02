Nathalie Volk und Frank Otto Ende Januar bei einer Gala in Los Angeles. Das Paar hat sich jetzt das Ja-Wort gegeben.

Nashville. Ex-GNTM-Model Nathalie Volk hat den Millionär Frank Otto geheiratet. Offenbar können auch 40 Jahre Altersunterschied funktionieren.

Nathalie Volk: GNTM-Model heiratet Unternehmer Frank Otto

Zugegeben: Der Liebe von Nathalie Volk und Frank Otto hat man anfangs eine eher kurze Haltbarkeit prophezeit. Doch inzwischen haben die Ex-GNTM-Teilnehmerin und der Unternehmer das Gegenteil bewiesen – und nun noch einen weiteren Schritt gewagt.

Die 23-Jährige und der 62-Jährige haben sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar heiratete – gut zu merken – am 02.02.2020, offenbar in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. So zumindest steht es auf Volks Instagram-Account, wo sie am Dienstag mehrere Fotos der Hochzeit postete.

Nathalie Volk und Frank Otto geben sich das Ja-Wort

Das Model trug demnach – ganz unkonventionell – einen weißen Hosenanzug, ihr frisch gebackener Ehemann einen Dreiteiler in Schwarz, Grau und Hellblau. Otto war bereits zwei Mal verheiratet, für Volk ist es die erste Ehe. Die 23-Jährige lebt derzeit in den USA, der Unternehmer in Deutschland. Ein Paar sind die beiden bereits seit 2015, 2018 folgte die Verlobung inklusive 20.000-Euro-Ring.

Nathalie Volk hatte es in der neunten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bis ins Halbfinale geschafft – trotz fehlender Sympathien der Zuschauer. Zuletzt war sie in den Schlagzeilen, weil ihre Mutter ihren Job verloren hatte, um die Tochter ins Dschungelcamp zu begleiten.

