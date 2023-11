Essen Die GDL streikt, Züge stehen still, Pendler sind sauer: Dem Bahnverkehr in NRW droht Chaos. Springt auf einen der letzten Züge auf: der Newsblog.

Während viele Züge in NRW schon still stehen, rollen die Auswirkungen des GDL-Streiks auf die Bahnpendlerinnen - und pendler erst noch zu. Der Weg zur Arbeit dürfte heute Morgen (mal wieder) zur Tortur werden, nicht besser sieht es am späten Nachmittag aus. Denn: Die Eisenbahner von der GDL streiken von Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr, in der Folge kommen Züge verspätet, überfüllt - oder gar nicht. Geht mit Ihnen heute auf die Reise: der Newsblog.

Das sollten Sie wissen zum Bahnstreik in NRW:

7.30 Uhr: Nochmal Essen, zwischen bestürzt und pragmatisch: Ein 17-Jähriger telefoniert hektisch am Bahnsteig von Gleis 7. „Hier ist Streik, das wusste ich nicht.“ Jetzt kommt er zu spät zur Berufsschule nach Essen-West. Aber er weiß sich zu helfen: „Nehme ich halt nen E-Scooter.“

7.20 Uhr: An Gleis 4 des Essener Hauptbahnhofs kündigt die Digitalanzeige den RE 1 nach Hamm für 16.52 Uhr an. Da könnte zwischen den Gleisen bis dahin das Gras wachsen. Wer heute noch nach Hamburg will, sollte auch ordentlich Zeit mitbringen: Der ICE nach Hamburg ist angekündigt für 17.02 Uhr. Glauben Sie nicht? Bitte:

Das könnte dauern: In Essen ist der RE 1 nach Hamm am Donnerstagmorgen für den späten Nachmittag angekündigt. Foto: Martin Spletter / Funke Mediengruppe

7.10 Uhr: Essen Hbf, Gleis 2. Ein Zug! Es fährt ein Zug! Zwar mit sieben Minuten Verspätung, aber immerhin – der RE1 nach Stolberg (Rheinland). Ein Mittvierziger steigt ein und sagt: „Ich muss nach Mülheim, ich arbeite dort – was soll ich machen?“ Er sei „auf gut Glück“ zum Hauptbahnhof gekommen, um zu gucken, was fährt.

Reporter Martin Spletter meldet darüber hinaus eine fast leere Schalterhalle. Auf der Anzeigetafel eine Laufschrift: Zugverkehr „massiv beeinträchtigt, bitte aktuelle Infos beachten.“ Es gibt viele Hinweise auf Bus-Ersatzverkehr, sie haben aber mit dem Streik nichts zu tun. Es gibt – Überraschung – ohnehin seit dem Wochenende massive Ausfälle zwischen Essen und Gelsenkirchen wegen Bauarbeiten.

Auf Gleis 1 ist um diese Uhrzeit dagegen tatsächlich ein Zug angekündigt, der erst um 8.43 Uhr einfährt - ein ICE nach Frankfurt. So massiv dünnt der Streik den Fahrplan aus.

7 Uhr: Worum geht es der GDL beim heutigen Warnstreik? Sie fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Als Kernforderung will sie zudem eine Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Die Bahn bezeichnet das als unerfüllbar. Den Überblick gibt es hier, die Berlin-Korrespondentin Beate Kranz kommentiert zum Tarifstreit: Die Bahn blockt - die Kunden müssen leiden.

Warteräume willkommen: An den Bahnsteigen ist heute Geduld gefragt - und das bei usseligen 7 Grad sowie Regen. Foto: Daniel Bockwoldt / DPA Images

6.50 Uhr: Was können Bahnreisende heute tun? Sich am besten vor Fahrtantritt in der digitalen Fahrplanauskunft informieren, empfiehlt die DB. Auf nicht unbedingt notwendige Fahrten sollen Fahrgäste während des Warnstreiks verzichten - oder ganz auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen. Wobei: Usselige 7 Grad und Regen laden nicht gerade zum Fahrradfahren ein, auf den Autobahnen in NRW staut sich der Verkehr schon auf knapp 100 Kilometer.

6.40 Uhr: Nicht bestreikt werden Unternehmen wie National Express, die viele der RRX-Linien betreiben, oder Eurobahn. Was nicht heißt, dass hier die Züge normal fahren: Wegen des Streiks sind am Donnerstagmorgen nach Angaben eines Bahnsprechers die Stellwerke in Bonn-Beuel sowie Hohenlimburg (Hagen) nicht besetzt - ohne Fahrdienstleister können ganze Streckenabschnitte aber nicht befahren werden.

6.30 Uhr: Am Kölner Hauptbahnhof dominiert auf der Anzeigetafel die Farbe Weiß, viele Verbindungen im Nah- und Fernverkehr fallen aus. Der Notfallfahrplan sei am Mittwochabend entsprechend angelaufen, sagte ein Bahnsprecher der Nachrichtenagentur dpa. Allerdings müssten Reisende mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Während auf vielen Strecken kein Zug fährt, ist auf anderen der Betrieb stark eingeschränkt - teilweise hat die Bahn Ersatzbusse organisiert.

Dürfte am Donnerstag zum vertrauten Bild werden: Zugverspätungen und -ausfälle aufgrund des GDL-Streiks machen das Pendeln in NRW zur Mutprobe, hier ein Bild vom Kölner Hauptbahnhof. Foto: Henning Kaiser / DPA Images

6.20 Uhr: Patrick Hohmann ist 34, Lokführer - und an der Belastungsgrenze. Deswegen streikt der Zugführer der Linien S1 und S6 heute. „Es macht uns keinen Spaß, die Leute stehen zu lassen“, sagt Hohmann im Gespräch mit Wirtschaftsreporter Stefan Schulte, „aber der aktuelle Zustand der Bahn ist so katastrophal, dass sich etwas ändern muss.“ Was der Betriebsrat der DB Region kritisiert und was er sich von dem Streik erhofft, lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Schon bevor der erste Zug gestern überhaupt ins Depot gefahren ist, kochte die Volksseele in den Sozialen Medien bereits hoch. Mal poetisch: „Alle Räder stehen still, wenn die GDL es will.“ Mal sarkastisch: „Danke liebe GDL, dass ich morgen deshalb ca. 16 Stunden unterwegs sein werde, von denen ich regulär 8 Stunden bezahlt bekomme.“ Aber auch zustimmend: „Schön nach unten treten, ne? Dass die Bosse sich mal eben ihre Millionengehälter verdoppelt haben, vergisst der Bahnfahrer ganz schnell.“ Reporter Tom Mader hat sich diese und weitere Wegklagen angesehen.

6 Uhr: Guten Morgen von der Bahnsteig-Kante - und viel Glück bei der Fahrt am heutigen Donnerstag mit der Deutschen Bahn. Wir halten Sie über den Bahnstreik in NRW auf dem Laufenden. (mit dpa)

Allein gelassen: Bahn-Pendlerinnen und -Pendler müssen sich heute in NRW auf Chaos einstellen, durch den Streik der GDL kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Foto: Bernd Wüstneck / DPA Images

