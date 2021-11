Ausfall von Notrufnummern - auf lokale Nummern ausweichen

Symbolbild. Auch der Feuerwehr-Notruf ist am Donnerstagmorgen gestört. Das Foto zeigt einen Mitarbeiter einer Feuerwehr-Leitstelle.

Düsseldorf. Bei Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern NRW-weit gestört. Unter diesen Telefonnummern kann man Notrufe absetzen.

Die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind in Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen ausgefallen. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste am frühen Donnerstagmorgen mit.

Mehrere Behörden hätten am Morgen landesweit jedoch gemeldet, dass der Notruf mittlerweile wieder funktioniere. Nach Angaben des Sprechers seien mehr Streifen auf den Straßen unterwegs gewesen, um vor Ort ansprechbar zu sein.

Störung der Notrufnummern: Im Notfall Polizei unter lokaler Nummer anrufen

Nach Angaben der Landesleitstelle NRW war die Störung um 5 Uhr aufgetreten - bundesweit mehrten sich die Warnungen lokaler Polizeibehörden und Feuerwehr-Leitstellen. Als Grund wird eine Störung bei der Telekom genannt.

Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden:

Hier finden sich die lokalen Telefonnummer der Polizeibehörden in NRW

Hier findet sich die Übersicht der lokalen Telefonnummern der Feuerwehr-Leitstellen in NRW

