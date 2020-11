NRW: Mildes Herbstwetter – Temperaturen bis 18 Grad

Spaziergänge bei mildem Herbstwetter und gebietsweise Regenschauern ermöglicht das Wochenende in NRW – wie hier an der Schurenbachhalde an der Stadtgrenze zwischen Essen und Gelsenkirchen.

Essen. Mildes aber mancherorts regnerisches Herbstwetter erwartet NRW am Wochenende. Die Temperaturen steigen und bringen am Sonntag bis zu 18 Grad.

Am Wochenende zeigt das Wetter in Nordrhein-Westfalen – es ist Herbst. Trotzdem soll vorwiegend mild bleiben, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Während sich am Freitagvormittag im Sauerland noch der Nebel hält, ziehen aus dem Westen Wolken auf. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, kommt es um die Mittagszeit in Teilen NRWs zu Regen , nachmittags regnet es auch im Osten. Steigende Temperaturen liegen in NRW am Wochenende zwischen 14 Grad am Rhein und 9 Grad im Sauerland.

Wetter am Sonntag bringt stürmische Böen in die Eifel

Die Nacht zu Samstag soll meist stark bewölkt sein und gebietsweise auch regnerisch . Nach vielen Wolken am Morgen, bleibt der Samstag aber mild und größtenteils trocken bei Temperaturen bis 17 Grad.

Laut den Meteorologen des DWD kommt es am Sonntagnachmittag stellenweise zu Regenschauern, in der Eifel zu teils stürmischen Böen . Die Temperaturen sollen am Sonntag auf bis zu 18 Grad steigen.