NRW-Wetter: Meteorolgen erwarten Frühlingshafte 20 Grad

Es wird sonnig und richtig warm: nicht nur in Düsseldorf, sondern in ganz NRW.

Essen. Viel Sonne und bis zu 20 Grad: Das Wochenende verspricht wettertechnisch wunderschön zu werden. Und auch zum Wochenstart bleibt es warm.

Nach Eis und Schnee vor einer Woche können sich die Menschen in NRW nun über frühlingshaftes Wetter freuen. Verantwortlich dafür sei Hoch Ilonka mit Zentrum über Südeuropa, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit ihr strömen sehr milde Luftmassen ins Bundesland.

Der Samstag startete bereits sonnig und trocken. Es wird ungewöhnlich mild mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Bergland etwas kühler mit maximal 14 Grad.

Wetter in NRW: Temperaturen bis zu 20 Grad am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Am Tag rechnet der Meteorologe dann mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In den höheren Lagen kann zeitweise auch ein stark böiger Wind aus südlicher Richtung aufziehen.

Auch am Montag bleibt es trotz einiger dichterer Schleierwolken sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen pendeln zwischen 16 und 19 Grad. (dpa)

