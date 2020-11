Papst Franziskus hat einen verdutzten Pfarrer in Köln am Telefon überrascht.

Köln/Rom. Ein Pfarrer geht in Köln an sein Telefon und erwartet die Stimme seiner Mutter – doch vom anderen Ende hört er: „Hier spricht Papa Francesco!“

Mit den Worten „Hier spricht Papa Francesco!“ hat Papst Franziskus einen Kölner Pfarrer am Telefon begrüßt. Der Priester Regamy Thillainathan dachte, seine 62-jährige Mutter aus Neuss würde ihn anrufen, als er in einer Zoom-Konferenz eine unterdrückte Nummer auf seinem Handy sah. Am anderen Ende der Leitung war aber niemand geringeres als Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche.

„Ich habe erst an einen Scherz gedacht, denn ich habe viele Freunde, die gerne ihre Stimme verstellen“, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, „Ich dachte: Wer will mich da auf die Schippe nehmen? Aber als es dann um den Brief ging und ich die Stimme länger hörte, wusste ich: Das ist er.“

Papst Franziskus antwortet auf einen persönlichen Brief des Priesters

Der Deutschen Presse Agentur zu Folge ist es bekannt, dass Papst Franziskus gern mal spontan irgendwo anruft. „Der Heilige Vater hat Glück gehabt, dass ich überhaupt abgenommen habe“, sagte Thillainathan in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Kölner Domradio.

In der vorherigen Woche war der Priester bei einem Gottesdienst auf dem Deutschen Friedhof in Rom dem argentinischen Papst begegnet und hat ihm vor Ort einen persönlichen Brief überreicht. Der Pfarrer rechnete damit, dass ein Sekretär im Vatikan das Schreiben beantwortet. Mit seinem Anruf wollte Papst Franziskus aber persönlich auf den Brief eingehen.

Da Thillainathan im Studium Spanisch gelernt hatte, verlief das Telefongespräch in der Muttersprache des Papstes. Franziskus sei mit ihm die einzelnen Punkte des Schreibens durchgegangen und habe sehr ernsthaft dazu Stellung genommen – unter anderem sei es dabei um die Priesterausbildung im Erzbistum Köln sowie aber auch „persönliche Schwerpunktsetzungen“ gegangen, meldete die Deutsche Presse-Agentur. Am Ende des Telefonats bat der Papst den Pfarrer noch, den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zu grüßen.