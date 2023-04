"Wie in guten alten Zeiten": Obama und Biden scherzen im Weißen Haus

"Wie in guten alten Zeiten": Obama und Biden scherzen im Weißen Haus

Besuch in Berlin

Besuch in Berlin Barack Obama: Was seine Kinder Sasha und Malia heute machen

Berlin Sasha und Malia Obama standen als Töchter des US-Präsidenten Barack Obama im Rampenlicht der Medien. Das machen die Schwestern heute.

Als Töchter des US-Präsidenten Barack Obama und der First Lady Michelle Obama gehörten Sasha und Malia Obama zu den bekanntesten Teenagern Amerikas. Keiner ihrer Schritte blieb unbeobachtet – die Medien und der Secret Service hatten sie im Blick. Sieben Jahre nach dem Ende der Obama-Präsidentschaft gehen die 24-jährige Malia und ihre 21-jährige Schwester Natasha, von allen nur Sasha genannt, ihre eigenen Wege.

Früher lebten die Obamas in Chicago, Illinois. Hier kamen 1998 Malia und 2001 Sasha zur Welt. Im Januar 2009 zog die Familie nach Washington D.C. ins Weiße Haus. Ihr Vater Barack Obama war 2008 zum US-Präsidenten gewählt worden. Die Töchter mussten sich im Alter von acht und zehn Jahren in einem völlig neuen Umfeld zurecht finden.

Während der zwei Amtszeiten ihres Vaters besuchten Malia und Sasha bis zu ihrem Highschool-Abschluss die private Sidwell Friends School. In Washington versuchten Barack und Michelle Obama das Privatleben ihrer Töchter weitestgehend vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Malia Obama: Das sagt Barack Obama über seine älteste Tochter

In dem Modemagazin "InStyle" beschrieb Barack Obama seine älteste Tochter Malia als jemanden, "der Menschen, das Leben und Unterhaltungen schätzt. "Ihr ist niemals langweilig", erzählte der Ex-Präsident im Interview.

Die Obama-Töchter Sasha und Malia stehen sich nah. Seit kurzem teilen sie sich sogar in Los Angeles eine Wohnung. Foto: IMAGO / UPI Photo

Nach ihrem Schulabschluss nahm sich Malia ein Jahr Auszeit, bevor sie sich an der Harvard Universität einschrieb. Dort machte sie 2021 einen Abschluss in Bild- und Umweltwissenschaften. Hier entdeckte sie auch ihr starkes Interesse für Filme und Serien. Während ihres Studiums begleitete sie verschiedene Fernsehserien als Praktikantin.

Seit kurzem arbeitet sie als Drehbuchautorin an der Amazon-Prime-Serie "Swarm" mit, die eine Idee des Sängers und Schauspielers Donald Glover ist. Zu ihrer Schwester Sasha hat sie ein sehr enges Verhältnis. Die beiden teilen sich sogar eine Wohnung in Los Angeles. Die Eltern waren schon zu Besuch.

Sasha Obama: Die Komikerin der Familie

In einem Interview 2008 mit dem "People-Magazine" beschrieb Barack Obama seine jüngere Tochter Sasha als die Komikerin der Familie. Während ihrer Zeit in Washington war sie mit Maisy Biden, der Enkelin vom damaligen Vize-Präsidenten Joe Biden, befreundet.

Sasha machte 2019 ihren Highschool-Abschluss und schrieb sich zuerst bei der University of Michigan ein, bevor sie an die University of California wechselte, um Psychologie zu studieren.

Am 3. Mai wird ihr Vater Barack Obama nach Deutschland kommen. Der ehemalige US-Präsident wird in Berlin in der Mercedes-Benz Arena auftreten (os). Lesen Sie dazu: Barack Obama tritt in Berlin auf: So kommen Sie an Tickets

