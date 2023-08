Oliver Pochers Vater erholt sich von schwerem Schlaganfall

Ein schwerer Schlaganfall seines Vaters habe in den vergangenen Wochen einiges verändert, teilte Oliver Pocher (45) in einem Instagram-Post mit.

In einem emotionalen Instagram-Post hat Oliver Pocher seinem Vater zum Geburtstag gratuliert und aktuelle Sorgen über dessen Gesundheit geteilt.

Comedian Oliver Pocher hat in einem emotionalen Instagram-Post seinem Vater Gerhard zum Geburtstag gratuliert und aktuelle Sorgen über dessen Gesundheit geteilt. „Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert“, teilte Pocher (45) in dem Post mit. Dank der Arbeit des Krankenhauspersonals und der anschließenden Betreuung habe sein Vater „noch mal mehr als Glück gehabt“. „Er sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung.“

Pochers Vater erholt sich von Schlaganfall: Vorerste keine Folgen von "Pocher und Papa auf Reisen"

Weil die Strapazen einer Reise derzeit allerdings zu anstrengend für seinen Vater seien, könnten sie vorerst keine weiteren Folgen ihrer gemeinsamen RTL-Serie „Pocher und Papa auf Reisen“ drehen, schrieb der Comedian. Er sei dankbar für alle bislang gesammelten gemeinsamen Erinnerungen. „Deswegen kann ich jedem von Euch nur von Herzen mit auf den Weg geben, genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurückkommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist.“ Der Comedian teilte noch einige gemeinsame Fotos und schrieb: „Lieber Papa, alles Gute zum Geburtstag und ich Liebe Dich!“ (dpa)

