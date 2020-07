Oppenau in Baden-Württemberg: Das SEK sucht mit einem Hubschrauber nach dem Mann, der mit Pfeil und Bogen die Polizei bedrohte.

Großeinsatz der Polizei in Oppenau: Fahndung nach Mann mit Pfeil und Bogen

Oppenau. In Oppenau im Schwarzwald hat ein Mann der Polizei Waffen abgenommen und ist damit in den Wald geflohen. Die Fahndung läuft weiter.

Mit Spürhunden, Hubschraubern und Wärmebildkameras sucht die Polizei in Oppenau, Schwarzwald, nach Yves Rausch

Der 31-Jährige, ohne festen Wohnsitz lebende Mann hat am Sonntag Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen

Der Gesuchte trug zu dem Zeitpunkt Tarnkleidung und führte Pfeil und Bogen mit sich

Ein mit Pfeilen und Bogen bewaffneter Mann hat am Sonntag in Oppenau im Schwarzwald Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete er in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte.

Der 31-Jährige lebt nach Angaben der Polizei ohne festen Wohnsitz seit Wochen in den Wäldern und kennt sich vermutlich sehr gut darin aus. Er soll in Tarnkleidung unterwegs sein. Trotz des Einsatzes von Hubschrauber, Wärmebildkameras, Suchhunden und Spezialeinsatzkräften verlief die Fahndung in den ausgedehnten Wäldern rund um Oppenau bisher ohne Erfolg.

Oppenau: Polizei sucht nach Verstecken in Wäldern

Mögliche Verstecke in den Wäldern seien überprüft worden, teilte die Polizei mit. Sie wies am Montag auch auf die Schwierigkeiten der Fahndung hin: „Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen zum größten Teil in unübersichtlichem Gelände.“

Mit Hubschraubern und einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntag in den Wäldern rund um Oppenau in Baden-Württemberg nach dem 31-Jährigen gesucht. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Polizei stuft Flüchtigen als gefährlich ein

Die Polizei hat den 31-Jährigen inzwischen als gefährlich eingestuft. Es sei nicht klar, ob er sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befindet. Die Polizei forderte die Menschen in der Region daher auf, Waldgebiete zu meiden, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und keine Anhalter mitzunehmen. Im Bereich um Oppenau kann es zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Personenverkehr kommen. Schulen und Kitas bleiben laut Oppenaus Bürgermeister Uwe Gaiser am Montag geschlossen.

Zudem hat die Deutsche Flugsicherung während des anhaltenden Großeinsatzes ein Durchflugverbot über Oppenau erlassen, wie die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt.

„Die Fahndung nach dem verdächtigen 31-Jährigen dauert derzeit unter Einbindung von Spezialkräften weiter an“, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: „Hinweise zu der verdächtigen Person werden nach wie vor unter der Notrufnummer 110 entgegengenommen.“ Der Flüchtige heißt mit vollem Namen Yves Etienne Rausch, wie die Polizei in einer Fahndungsbeschreibung veröffentlichte.

Das ist die Fahndungsbeschreibung der Polizei:

Name: Yves Etienne Rausch

Größe: 170 cm

Figur: Schlank

Frisur: Teilglatze

Alter: 31

Augenfarbe: Blau

Weitere Merkmale: Brille und Kinnbart

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach diesem Mann.. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa/Polizei

Oppenau in Baden-Württemberg: Mann bedrohte Polizei massiv

Der Polizei war am Sonntagvormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann in Tarnkleidung aufhalte. Als Beamte Rausch dort kurze Zeit später antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er neben Pfeilen und Bogen auch ein Messer und eine Pistole bei sich trug.

Nach anfänglich kooperativen Verhalten habe der 31-Jährige die Polizisten plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen ihre Pistolen niederzulegen. Anschließend nahm er die Waffen an sich und floh in den Wald. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen Rausch wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit dem unerlaubtem Führen einer Schusswaffe eröffnet.

Rausch schoss mit Armbrust auf Ex-Freundin

Der 31-jährige Deutsche ist den Angaben zufolge schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

2009 schoss er mit einer Armbrust auf eine Frau und verletzte diese schwer. Bei der Frau soll es sich um seine Ex-Freundin gehandelt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Pforzheim dem SWR bestätigte ist Rausch 2010 daher wegen gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Jugendarrest verurteilt worden.

Rausch soll sich heimlich Schießstand eingerichtet haben

Rauschs ehemaliger Vermieter sagte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, Rausch habe sich in seiner letzten festen Wohnung heimlich einen Schießstand eingerichtet.

Fünf Jahre lang habe Rausch in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Oppenauer Gasthauses gewohnt und sei 2019 ausgezogen, sagte der Vermieter, dem das Gasthaus gehört. Bis auf einen Pfeil und Bogen habe er aber nie Waffen bei Rausch gesehen, sagte der Vermieter weiter.

Allerdings habe die Polizei im vergangenen Jahr bei einer Durchsuchung der betreffenden Wohnung im Speicher unter dem Dach eine Art Schießstand entdeckt.

Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchkämmt die #Polizei die Waldgebiete nördlich von #Oppenau, bisher ohne Erfolg



❗Durch die Deutsche Flugsicherung erging ein Durchflugverbot mit einem Radius von drei nautischen Meilen um Oppenau



➡️ Meldungen: https://t.co/E3DzeKfWFc pic.twitter.com/oX43IxBik6 — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) July 13, 2020

Rausch ist ein „extrem seltsamer Mensch“

Sein Ex-Vermieter beschreibt Rausch als einen „extrem seltsamen Menschen“. Nachdem der 31-Jährige über mindestens zehn Monate mit der Miete im Rückstand gewesen sei, habe er die Wohnung Ende vergangenen Jahr zwangsräumen lassen. Bei dem Versuch, die Mietforderungen einzutreiben, habe sich dann herausgestellt, dass der Mann nicht mehr in Oppenau gemeldet gewesen sei, so der Vermieter.

(bekö/dpa/afp/jas)