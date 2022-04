Gründonnerstag, Karfreitag oder Ostersonntag: Was an Ostern gefeiert wird, erklärt das Video.

Das wird an Ostern gefeiert

Berlin Mit einem Trick lässt sich das Datum der Osterfeiertage berechnen. Das geht auch einfacher: Lesen Sie hier die Daten für Ostern 2023.

Die Termine für die Osterfeiertage fallen jedes Jahr anders

Bei den Osterferien in den Bundesländern gibt es dieses Jahr eine Besonderheit

Hier finden Sie alle Termine für Ostern 2023 – Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag

Die Osterfeiertage 2022 sind fast vorbei, sie fielen dieses Jahr auf Mitte April. Doch anders als Weihnachten fällt Ostern jährlich auf ein anderes Datum. Die Vorausschau auf das kommende Jahr verrät, wann wir Ostern 2023 feiern. Mit einem einfach Trick können Sie das Datum zukünftig zudem selber ausrechnen.

Eine einfache Rechenregel lautet: Genau 46 Tage nach Aschermittwoch ist Ostersonntag. Wer nicht weiß, wann Aschermittwoch ist, kann sich bei der Frage nach den Oster-Terminen aber auch nach dem Mond orientieren: Der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang legt fest, wann Ostern ist, denn das Osterfest fällt jedes Jahr auf den ersten Sonntag nach dem Vollmond. Lesen Sie hier: Alle Feiertage und Ferien in Deutschland.

Wem das immer noch zu viel Mathematik und Astronomie ist, findet hier Abhilfe: Lesen Sie den Überblick über die wichtigsten Termine für die Ostertage 2022 und 2023.

Wann waren 2022 Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag?

In diesem Jahr fielen die Oster- und Feiertage auf folgende Daten:

Gründonnerstag 2022: 14. April

14. April Karfreitag 2022: 15. April

15. April Ostersonntag 2022: 17. April

17. April Ostermontag 2022: 18. April

Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben ist der Ostersonntag nur im Bundesland Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag. Karfreitag und Ostermontag gehören dagegen zu den neun Feiertagen im Jahr, die in ganz Deutschland einheitlich geregelt sind. Lesen Sie hier: Das sind die Corona-Regeln für Ostern 2022.

Wann sind die Osterferien 2022 in Deutschland?

Die Ferien werden in Deutschland von Bundesland zu Bundesland individuell festgelegt. So kommt es, dass Schüler und Schülerinnen in Hamburg dieses Jahr keine Ferien um Ostern haben, weil sie bereits im März schulfrei hatten.

Das sind die Termine für die diesjährigen Osterferien in den einzelnen Bundesländern:

Baden-Württemberg: 14. April, 19. - 23. April 2022

Bayern: 11. - 23. April 2022

Berlin: 11. - 23. April 2022

Brandenburg: 11. - 23. April 2022

Bremen: 4. - 19. April 2022

Hamburg: 7. - 18. März 2022

Hessen: 11. - 23. April 2022

Mecklenburg-Vorpommern: 11. - 20. April 2022

Niedersachsen: 4. - 19. April 2022

Nordrhein-Westfalen: 11. - 23. April 2022

Rheinland-Pfalz: 13. - 22. April 2022

Saarland: 14. - 22. April 2022

Sachsen: 15. - 23. April 2022

Sachsen-Anhalt: 11. - 16. April 2022

Schleswig-Holstein: 4. - 16. April 2022

Thüringen: 11. - 23. April 2022

Wann sind Ostern, Karfreitag und Co. im Jahr 2023?

Im Jahr 2023 fallen die Osterfeiertage auf ein früheres Datum als 2022 – zu Anfang April. An diesen Tagen feiern wir im kommenden Jahr Ostern:

Gründonnerstag 2023: 7. April

7. April Karfreitag 2023: 8. April

8. April Ostersonntag 2023: 9. April

9. April Ostermontag 2023: 10. April

Als beweglicher Feiertag kann das Datum des Osterfestes stark variieren. Der früheste Termin ist Ende März, der späteste Ende April. Ostern 2023 bewegt sich also genau im Mittelfeld dieser Zeitspanne.

