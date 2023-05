Ein Mann ist in Stuttgart mit einem Pferd in die Stadtbahn gestiegen.

Berlin/Stuttgart. Ein Pferd in der Stadtbahn? Diese lustige Begegnung konnten Passagiere gestern in Stuttgart machen. Doch ist das überhaupt erlaubt?

Ein Pferd in der Stadtbahn? Klingt wie ein Märchen, ist jedoch passiert. Und zwar in der Stuttgarter Straßenbahn. Auf einem Video des Instagram-Kanals "stuttgarter.meme" lud ein User die kuriose Sichtung hoch. Darauf ganz klar zu erkennen: Ein Mann mit Cowboyhut und Pferd in der Bahn.

Vorher war schon in der Story des Accounts zu sehen, wie der Bahnfahrer den Mann auf seinem Pferd belustigt filmte. Als die beiden dann tatsächlich in den Wagen einstiegen, bestätigten sich seine Vermutungen: Der Cowboy wollte mit seinem Gaul Bahnfahren. „Ernsthaft?“, fragt eine Frau im Video. „Ja, aber das Pferd ist ruhig. Das macht nichts“, so die Antwort des Straßenbahnfahrers.

Doch tatsächlich mitgefahren sind die beiden dann doch nicht. Laut Instagram-Seite soll das Pferd Angst bekommen haben. "Jetzt wird er laufen", lacht der Bahnfahrer im Video. "Pferd hat nicht ganz reingepasst und die sind dann zur nächsten Station ganz normal gelaufen/geritten", informierte die Meme-Seite in den Kommentaren.

Pferd in de Straßenbahn: Ist das erlaubt?

Doch wäre die Mitnahme des Pferdes überhaupt erlaubt? Eine SSB-Sprecherin verweist auf die Beförderungsbedingungen des VVS und teilt zudem mit: "Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden und auch kein Schaden entsteht – was in diesem konkreten Fall auch für das Pferd selber gilt." Die Entscheidung, welche Tiere oder Gegenstände am Ende mitgenommen werden dürfen, läge letztendlich aber immer bei dem Stadtbahnfahrer, so die Sprecherin gegenüber der "Stuttgarter Zeitung".

In den Kommentaren des Videos scherzen die Menschen, ob das Pferd ein Ticket hatte oder nicht. "Muss man dafür nen Fahrradticket lösen? Frag für nen Freund...", schrieb ein User. "Der Mann ist mit seinem Pferd in Fellbach bekannt. Aber dass er damit in die U-Bahn steigt, ist mir neu", schrieb eine andere Userin unter dem Video. Ob Ticket oder nicht – diese Begegnung werden die Passagiere vermutlich nicht so schnell vergessen. (fmg)

