Pilot bemerkt Marihuana-Geruch während Flug-Einsatz

Symbolbild. Ein Rettungshubschrauber-Pilot hat in Köln bei einem Einsatz eine Entdeckung gemacht - mithilfe seiner Nase.

Köln. Bei einem Rettungsflug-Einsatz hat ein Hubschrauberpilot in Köln einen sehr guten ‘Riecher’ bewiesen. Die Polizei wurde in einem Haus fündig.

Ein Hubschrauberpilot hat in Köln einen guten Riecher bewiesen und die Polizei auf die Spur von zwei mutmaßlichen Drogendealern gebracht. Der Pilot der Bundespolizei hatte seinen Rettungshubschrauber am Mittwoch wegen eines medizinischen Notfalls auf einem Feld im Stadtteil Merkenich gelandet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vor Ort habe er einen starken Marihuanageruch aus einem der angrenzenden Häuser bemerkt.

Im Garten des Hauses seien schließlich mehrere Marihuana-Pflanzen entdeckt worden. Im Haus fanden die Einsatzkräfte demnach drei Kilo Cannabis, Utensilien zum Aufbau einer Marihuana-Plantage sowie eine vierstellige Summe Bargeld. Gegen die beiden Bewohner, eine 38 Jahre alte Frau und einen 39-Jährigen Mann, seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

(dpa)

