Polizei Bielefeld wird bei Drogen-Einsatz Opfer von Dieben

Bielefeld. Polizisten in Bielefeld sind bei einem Einsatz am Donnerstag Drogen in unbekannter Menge gestohlen worden. Die Diebe brachen ein Polizeiauto auf.

Bisher unbekannte Diebe haben am Donnerstagmorgen in Bielefeld aus einem Polizeiauto Drogen in unbekannter Menge gestohlen. Die Drogen waren zuvor in einer Wohnung entdeckt worden und während des Einsatzes laut Polizei für wenige Minuten in einem zivilen Einsatzfahrzeug zwischengelagert worden.

Der Fall ist peinlich, das gesteht man bei der Polizei in Bielefeld auf Nachfrage ein. Aber Details zum Einsatz teilte man dort am Donnerstag nur wenige mit.

Drogen aus Zivilfahrzeug der Polizei gestohlen

Auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Lerchenstraße, einer Wohngegend im Osten der Bielefelder Innenstadt, hatten Polizeibeamte mehrere Beutel und Tüten mit Marihuanablüten sichergestellt. Zuvor hatte sie Hinweis auf die Drogen erhalten. Teilweise seien die Drogen für den Handel verpackt gewesen. Die Polizisten deponierten die Beutel in ihrem Zivilfahrzeug, um dann im Keller des Hauses nach möglichen weiteren Drogen zu suchen. Als sie kurze Zeit später gegen 10.10 Uhr wieder ans Auto kamen, war dessen Heckscheibe eingeschlagen und zwei der Drogen-Beutel waren weg.

„Das Auto war abgeschlossen“, teilte die Polizei mit: „Aufgrund der getönten Scheiben des Polizeiwagens waren die Beutel nur bei einem gezielten Blick in den Kofferraum zu erkennen.“ Die Ermittler gehen davon aus, dass die Polizeibeamten bei ihrem Einsatz beobachtet worden waren und die Täter die sich ergebende Gelegenheit des unbeaufsichtigten Fahrzeugs nutzten, um die Drogen einzusacken.

Polizei hält Beamten „ungeschickte Vorgehensweise“ vor

Bei der eingeleiteten Fahndung wurde ein 22-Jähriger aus Bielefeld am Steuer eines Transporters vorläufig festgenommen. Zeugen hatten die Polizei auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht, das sich zuvor vom Tatort entfernt gehabt haben soll. Ersten Ermittlungen nach, habe der 22-Jährige „Beziehungen zu einer Person, die in der durchsuchten Wohnung wohnt“, teilte die Polizei mit. Die geklauten Drogenbeute seien in dem Transporter indes nicht gefunden worden.

Zum genauen Inhalt der Beutel kann die Polizei nichts sagen. Sie seien „aus Gründen der Spurensicherung ungeöffnet gewesen“, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen laufen weiter.

Die Polizeibeamten dürften sich mächtig ärgern, dienstrechtliche Konsequenzen aber schließt die Polizei Bielefeld aus, heißt es in einer Mitteilung: Das unbeaufsichtigte, kurzzeitige Zurücklassen der sichergestellten Gegenstände werde als „ungeschickte Vorgehensweise“ bewertet, „die aber weder straf- noch dienstrechtlich relevant ist.“

