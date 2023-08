Bei Ausgrabungen in Pompeji ist ein Raum freigelegt worden, von dem Archäologen vermuten, dass er einst als Unterkunft für Sklaven diente.

Archäologie Ausgrabungen in Pompeji: Grausiger Fund in Sklaven-Kammer

Berlin. Seit Jahrzehnten werden in Pompeji Ausgrabungen vorgenommen. Neueste Funde zeigen die schrecklichen Lebensbedingungen der Sklaven.

Der Mythos Pompeji: Die Stadt wurde 79 n. Chr. durch einen Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet

Immer wieder sorgen archäologische Funde für Schlagzeilen

Forscher haben jetzt Wohnräume entdeckt, in denen es offenbar katastrophale Lebensbedingungen gab

Archäologische Ausgrabungen bringen oftmals erschreckende Details aus dem Leben früherer Menschen zum Vorschein. So auch im Fall der Ruinenstädte Pompeji. Die antike Stadt wurde 79 n. Chr. bei einem Ausbruch des Vulkans Vesuv von meterhoher Asche, Schlamm und Lava begraben – die Bewohner der Stadt kamen innerhalb kürzester Zeit ums Leben.

Seit Jahrzehnten finden in der Mittelmeerregion archäologische Ausgrabungen statt. Jetzt fanden Forscherinnen und Forscher gut erhaltene Wohnräume, in denen vermutlich Sklaven gelebt haben. Und die Entdeckungen haben es in sich.

Poompeji wurde vor etwa 2000 Jahren von einer riesigen Aschedecke begraben. Foto: imago stock&people / imago/Schöning

Pompeji: Ausgrabungen enthüllen Lebensumstände der Sklaven

Die Archäologinnen und Archäologen untersuchten eine etwa 16 Quadratmeter große Kammer, die auf einem Grundstück 600 Meter außerhalb der Stadtmauern lagen. Darin befanden sich drei Betten, Vasen, einige Amphoren und eine Kiste mit Zaumzeug für Pferde.

In diesem Sklaven-Zimmer in Pompeji sollen mindestens drei Sklaven gehaust haben.

In der Kammer sollen laut den Forschern mindestens drei Sklaven geschlafen haben. Ihre Betten bestanden aus mit Seilen gespannten Holzlatten, auf denen Tücher oder Teppiche lagen. Nur auf einem der Betten war eine Matratze. Auffallend ist, dass die gefundenen Betten verschiedene Größen haben. Zwei sind etwa 1,70 Meter lang, das dritte 1,40 Meter lang. Das heißt, dort muss entweder ein kleiner Mensch oder ein Kind geschlafen haben.

Pompeji: War die Sklavenkammer ein Gefängnis?

Während der Hausherr die Kammer vermutlich auch als Abstellraum nutzte, sollen die Sklaven ihre persönlichen Gegenstände mit Amphoren unter dem Bett aufbewahrt haben. Dort wurden auch Nachtöpfe gefunden. Erstaunlich ist laut den Forschenden jedoch, dass in der Kammer weder Metalstäbe an den Fenstern noch Türschlösser gefunden wurden. Das wirft die Frage auf, wie die Sklaven im antiken Pompeji kontrolliert wurden.

Lage Pompeji liegt nahe der modernen Stadt Neapel. Vulkanausbruch Die Stadt wurde 79 n.Chr. durch den Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet. UNESCO-Weltkulturerbe Seit 1997 ist Pompeji auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Ausgrabungen Trotz ihrer Entdeckung im 16. Jahrhundert begannen systematische Ausgrabungen erst im 18. Jahrhundert.

„Da es keine unüberwindbaren physischen Barrieren zu geben schien, die verhindert hätten, dass die versklavten Arbeiter in der Villa fliehen, muss es andere Kontrollmechanismen gegeben haben“, heißt es in dem Aufsatz zum Fund, der von Gabriel Zuchtriegel und Chiara Corbino verfasst wurde.

Pompeji: Überreste von Ratten und Mäusen gefunden

Doch der grausigste Fund waren die Überreste von zwei Mäusen und einer Ratte. Die Knochen wurden in Amphoren unter den Betten der Sklaven entdeckt. Auch wenn Hausratten zur damaligen Zeit schon geläufig waren, wurden sie bisher nur in anderen Regionen gefunden.

„Die Überreste deuten darauf hin, dass die Hausratte bereits im ersten nachchristlichen Jahrhundert in der Gegend von Pompeji verbreitet, war“, schreiben die Ausgräber in ihrem Bericht.

Pompeji: Details zeigen Hygiene und Krankheitslage der Sklaven

„Diese Details betonen noch einmal die Bedingungen der Unsicherheit und schlechten Hygiene, unter denen die unteren Schichten der Gesellschaft zu dieser Zeit lebten“, schreibt das italienische Kulturministerium in einem Statement.

Die Funde geben neue Details über die Hygiene, Krankheitskontrolle und Lagerbedingungen in Pompeji, die „nicht unterschätzt werden sollten“, betonen die Forschenden. Weitere Funde aus der Kammer sollen jetzt untersucht werden.

Pompeji war eine antike römische Stadt, etwa 20 Kilometer südöstlich von Neapel. Mit seinen rund 13.000 Einwohnern und florierenden Handelsaktivität war Pompeji ein bedeutendes Zentrum des römischen Lebens im 1. Jahrhundert n. Chr. Die erhaltene Ruinenstätte von Pompeji bietet heute faszinierende Einblicke in das tägliche Leben und die Kultur der antiken römischen Gesellschaft. (ari)

