Essen. Richard David Precht trifft im ZDF den YouTuber Rezo. Mit uns hat er über neue Medien, Verschwörungsunsinn und Orientierung gesprochen.

Kein deutscher Philosoph der letzten Jahre kann eine solche Breitenwirkung verzeichnen wie Richard David Precht. Der 55-Jährige wagt sich in den Dschungel der Öffentlichkeit und versucht auf brennende Fragen Antwort zu geben. Ein Kanal ist seine ZDF-Diskussionsreihe, in deren Folge er am Sonntag (20. September, 23.45 Uhr) auf den einflussreichen YouTube-Star Rezo („Die Zerstörung der CDU“) trifft.

In der 50. Folge Ihrer philosophischen Gesprächsreihe widmen Sie sich der „Schönen neuen Medienwelt“. Welche Medien haben Sie heute morgen schon studiert?

Richard David Precht: Ich habe mich bis dato ferngehalten. Morgens ist für mich die allerbeste Zeit, zu schreiben, und dann konzentriere ich mich im Regelfall darauf.

Vermissen Sie die Zeiten, wo man sich gemütlich mit ein paar Leitmedien informieren konnte?

Precht: Die Welt war früher geordneter und übersichtlicher. Aber dafür war das Spektrum, über das man sich informieren konnte, deutlich geringer. Durch Social Media kann man jetzt viel besser Detailinformationen bekommen. Das ist die gute Seite. Das Schlechte ist, dass jetzt jeder Mensch die Kompetenz hat, etwas kundzutun, so dass über Social Media Echokammern entstehen, durch die sich Leute ihre Meinung bilden. Aber in die Zeit der drei Fernsehkanäle und der vier, fünf meinungsbildenden Zeitungen will man trotzdem nicht zurück.

Ihr Gesprächspartner in der Sendung ist der YouTuber Rezo. Markiert der einen Gegenpol zu Ihren Positionen?

Precht: Die Übereinstimmung war größer als vorher vermutet. Er sieht, was er macht, nicht als die Zukunft des Journalismus, sondern als Ergänzung. Er glaubt nicht, dass die neuen Medien die alten ersetzen werden, sondern dass es eine langfristige Koexistenz zwischen beiden gibt. Das hat mich ein bisschen überrascht.

Doch wie stark ist die Gefahr, dass Echokammern, in denen auch Verschwörungstheorien propagiert werden, die öffentliche Meinungsbildung dominieren?

Precht: Die Echokammern sind die Nachfolger der Stammtische. Zum Stammtisch ist man nicht gegangen, um etwas Neues zu lernen, sondern um bei möglichst viel Bier die eigene Meinung maßlos bekräftigt zu sehen. Genau das gleiche findet jetzt vor aller Welt in diesen Echokammern statt. Das ist immer so gewesen, aber das wird durch die sozialen Medien sichtbarer. Und es wird von anderen Medien aufgegriffen und skandalisiert. Denn je radikaler, grotesker und abwegiger eine Meinung, umso begieriger wird sie aufgenommen.

Richard David Precht sieht die Gesellschaft aktuell in einer Phase großer Umbrüche. Unter anderem darüber spricht er im ZDF mit dem YouTuber Rezo (rechts). Foto: © Juliane Eirich / ZDF und © Juliane Eirich

Doch diese extremen Meinungen greifen zunehmend in die Realität über, wie man zum Beispiel an den Corona-Demonstrationen sieht ...

Precht: Das hatten wir früher auch. Vor den sozialen Netzwerken gab es Verschwörungstheorien, die unter der Hand weiter geflüstert wurden. Erinnern Sie sich noch an die Frau, die das Attentat auf Oscar Lafontaine verübte? Die sprach von „Menschenfabriken und unterirdischen OPs“. Und das war keine Privatmeinung. Da gab es viele Leute, die an diesen Quatsch glaubten, und das hat dann zu dem Anschlag geführt.

Alter Wein in neuen Schläuchen?

Precht: Es ist der alte Wein in neuen Schläuchen. Doch die machen natürlich ein paar Unterschiede. Abgesehen davon, dass sie das Ganze eben sichtbarer machen, schaffen sie auch neue Geschäftsmodelle. Wenn ich auf YouTube einen Kanal gründe und allen möglichen Verschwörungsunsinn draufstelle, dann kann ich sogar Geld damit verdienen.

Kann es sein, dass sich die Menschen wieder von sozialen Netzwerken abwenden, oder ist der digitale Zug abgefahren?

Precht: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Meistens ist es sowohl als auch. Es wird darauf hinauslaufen, dass ein Teil der Bevölkerung da nicht mehr mitmachen will. Aber der wird nicht die Mehrheit sein. Die Mehrheit wird ganz normal mit diesem Phänomen leben. Doch wenn diese Menschen dann jahrzehntelange Routine mit sozialen Netzwerken haben, kann es sein, dass sie sich nicht mehr über alles aufregen, weil sie viel Quatsch aufgenommen haben und das dann weniger für bare Münze nehmen.

Wie sollen eigentlich Menschen herausfinden, was objektiv richtig ist? Doch die klassischen Leitmedien lesen?

Precht: Wenn das so einfach wäre. Es kann passieren, dass ich eine Berichterstattung in einer etablierten Zeitung lese, und mir denke: Weiß der Korrespondent wirklich, was er da erzählt? Ich sehe ja auch, welchen Unsinn und sachlich unwahre Dinge seriöse Zeitungen über mich schreiben. Es gibt unter den etablierten Medien genug, denen man bekanntermaßen nicht vertrauen kann – der Bild-Zeitung zum Beispiel. Die Grenze verläuft also nicht zwischen alten und neuen Medien. Auch im Bereich der neuen sozialen Medien finden sich seriösere und weniger seriöse. Eigentlich ist das eine Frage des unausgesetzten Lernens und Überprüfens der eigenen Urteilsfähigkeit. Aber es gibt da keinen Zaubermaßstab.

Ermöglichen wissenschaftliche Messungen eine Annäherung an die Wahrheit?

Precht: Nicht unbedingt. Wir wissen auch, dass es in den Naturwissenschaften viele Theorien gibt. Oder gucken Sie Corona an, da wird unglaublich viel gemessen, aber dann muss man diese Zahlen wieder interpretieren. Zahlen allein verraten noch keine Wahrheit. Sie müssen in Verhältnis zueinander gesetzt, Schlüsse müssen gezogen werden.

Sie könnten sich gemütlich in Ihr Kämmerchen zurückziehen und mit Philosophie beschäftigen. Warum klinken Sie sich immer wieder in öffentliche Diskussionen ein?

Precht: Wir befinden uns in einer Phase großer gesellschaftlicher Umbrüche, und die Leute suchen nach Menschen, denen sie vertrauen können oder bei denen sie Orientierung finden. Das kann man nicht den Naturwissenschaften oder den Ökonomen überlassen, und den Politikern schon gar nicht. Deshalb ist es eine Verpflichtung für Philosophen, sich in die aktuellen gesellschaftlichen Debatten einzumischen. Doch ich hätte ein entspannteres und ruhigeres Leben, wenn ich mich aus vielen Medien fernhalten würde.