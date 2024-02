Berlin Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung sitzt Schuhbeck in einer JVA. Bald darf er sich über mehr Freiheiten freuen.

Gute Nachrichten für Promi-Koch Alfons Schuhbeck: Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sind dem 74-Jährigen gerade einmal ein halbes Jahr nach Haftantritt einige Freiheiten gewährt worden. Demnach ist der wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilte Schuhbeck von der JVA Landsberg am Lech (Bayern) in eine angenehmere Haftanstalt verlegt worden, nämlich in die idyllisch gelegene JVA Andechs-Rothenfeld, wo sich vor Schuhbeck bereits Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß auf den Übergang in die Freiheit vorbereiten durfte.

Promi-Koch Schuhbeck soll etwa 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben und war im Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Allerdings saß Schuhbeck erst seit August 2023 in der JVA Landsberg ein. Dort soll der Koch laut „Bild“ freiwillig in der Gefängnis-Bibliothek gearbeitet haben.

Schuhbeck sollen laut „Bild“ einige Freiheiten gewährt werden. Die wichtigste: Der Promi-Koch darf die Haftanstalt angeblich zeitweise verlassen und als Freigänger in München bei „Schuhbecks Company“ arbeiten. Diese betreibt den ehemaligen Gewürzladen Schuhbecks. Immobilien-Unternehmer Falk Raudies war nach Schuhbecks Insolvenz dort eingestiegen und hatte Schuhbecks Gewürzladen damit vor der Pleite gerettet.

fmg

