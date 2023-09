Wiesloch In Süddeutschland ist ein Mann der Psychiatrie entkommen. Er sticht auf eine Frau ein, die 30-Jährige stirbt – der Täter flüchtig.

Ein aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PNZ) entflohener 33-Jähriger hat in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis eine Frau erstochen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg mitteilten, ist die 30-Jährige in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen erlegen.

Die Tat ereignete sich am Freitag in der Hauptstraße. Pflegekräfte hatten zuvor die Flucht des Mannes, der auf Anordnung des Landgerichts Heidelberg im Maßregelvollzug untergebracht war, beobachtet. Sie alarmierten die Polizei und nahmen selbst die Verfolgung auf.

Polizei ermittelt zu Fluchtumständen und Herkunft des Messers

Trotz der laut Polizei sofort eingeleiteten Fahndung konnte sich der Mann vom Gelände der Psychiatrie entfernen und griff schließlich die 30-Jährige in einem Ladenlokal mit einem Messer an. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest, nachdem er das Geschäft verlassen hatte. Den Angaben zufolge drohten sie den Gebrauch der Schusswaffe an.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizeidirektion und Staatsanwaltschaft Heidelberg, insbesondere zur Herkunft des Messers und den Umständen der Flucht, dauern an. Notfallseelsorger waren im Einsatz, da Passanten, die die Tat beobachten mussten, unter Schock stehen.

