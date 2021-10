Das Leben der Queen in Bildern

Nach dem Tod von Georg VI. bestieg Elizabeth am 6. Februar 1952 mit nur 25 Jahren den Thron. Somit feiert sie bereits den 65. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Es war die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wurde – gegen den Willen des damaligen Premierministers Winston Churchill. Doch die Übertragung wurde ein voller Erfolg. Der Absatz von Fernsehgeräten stieg vor dem Ereignis rapide an.

Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone