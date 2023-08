Radarfalle blitzt Motorradfahrer bei Wheelie mit Tempo 143

Hamm. Ein saftiges Bußgeld erwartet einen Motorradfahrer. Der Mann hat in Hamm stadtauswärts kräftig Gas gegeben. Geblitzt wird er auf dem Hinterrad.

Nur auf dem Hinterrad, dafür aber doppelt so schnell wie erlaubt, ist ein Motorradfahrer im westfälischen Hamm in eine Geschwindigkeitskontrolle gerast und dabei geblitzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Münsterstraße mit 143 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs, als die Radarfalle zuschnappte.

Ihm drohen ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Die Verkehrskontrolle war bereits am Freitag, den Vorfall machte die Polizei am Montag öffentlich. (red/dpa)

