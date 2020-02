Berlin. Joseph Vilsmaier ist tot. Bekannt wurde der Regisseur durch seinen Film „Herbstmilch“ im Jahr 1988. Vilsmaier wurde 81 Jahre alt.

Der Regisseur und Kameramann Joseph Vilsmaier ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte eine PR-Agentur am Mittwoch in München im Auftrag der Familie mit.

Vilsmaier hatte 1988 mit seinem Film Herbstmilch als Regisseur sein Debüt gefeiert – und damit direkt Erfolg gelandet. In dem Film spielte seine Ehefrau Dana Vavrova die Hauptrolle. Sie starb 2009 in Folge einer Gebärmutterhalserkrankung.

Joseph Vilsmaier tot – Diese Filme drehte er als Regisseur

Trauer um „Dahoam is Dahaom“-Schauspieler: Ferdinand Schmidt-Modrow im Januar gestorben

Vilsmaier war nicht nur als Regisseur, sondern auch als Kameramann unterwegs. Oft bekleidete er in seiner Arbeit beide Rollen. Eine Auswahl seiner Filme, die er als Regisseur produzierte:

1988: Herbstmilch

1991: Rama dama

1993: Stalingrad

1997: Comedian Harmonists

2015: Österreich: Oben und Unten

(bekö)