Wetter in NRW Regnerisches Wochenende in NRW - mit Unwetterwarnung

Essen. Viel Regen und milde Temperaturen - dabei bleibt es an diesem Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst warnt mancherorts vor ergiebigem Dauerregen.

Ein regnerisches Wochenende in NRW: Der Samstag bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bewölkt und regnerisch, die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad, in Hochlagen bei 6 bis 10 Grad. Dazu hat der DWD für manche Regionen eine Unwetterwarnung herausgegeben: Bis Sonntagfrüh rechnen die Wetter-Experten vor allem in Staulagen länger anhaltender Regen mit Mengen zwischen 40 und 60 Litern/Quatradtmeter. Im Bergischen Land und im Sieger- und Sauerland wird gebietsweise ergiebiger Dauerregen mit sogar 60 bis 70 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Dazu kommen bis zum Samstagnachmittag in der Eifel und im Aachener Raum zeitweise Windböen bis 60 km/h aus West bis Südwest. Am Sonntagmorgen sollten sich die Menschen in den Kammlagen des Sauerlandes auf leichten Frost bis -1 Grad einstellen.

Am Sonntag lässt der Regen nach, im Verlauf des Tages soll es auflockern und nach Norden hin niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 bis 12 Grad, in höheren Lagen bei 3 bis 7 Grad. Zum Nachmittag hin lockern die Wolken auf und die Sonne blitzt immer öfter hervor.

Die neue Woche wird laut DWD trocken und heiter. Allerdings gibt es nachts noch vielerorts Frost, in den Höhenlagen teils bis minus fünf Grad. Tagsüber steigern sich die Temperaturen dafür bis Donnerstag auf freundliche 14 Grad entlang des Rheins. (red/dpa)

