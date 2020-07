Ob Fans von Open-Air-Festivals, Wanderer oder Wassersportler: Die deutschen Seen haben für jeden etwas zu bieten. Wir stellen fünf von ihnen im Video vor.

Berlin. Wohin kann man trotz Corona reisen? Wo gilt weiterhin eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wohin kann man in Zeiten der Coronavirus-Pandemie reisen? Diese Frage stellen sich viele Deutsche vor allem in der Urlaubssaison. Während Reisen in viele europäische Länder inzwischen wieder möglich sind, gilt für zahlreiche Regionen weiterhin eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Abstandsregeln, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen – auch im Urlaub muss man sich wohl noch länger an die Sicherheitsvorkehrungen zur Eindämmung der Coronapandemie halten. Obwohl man inzwischen wieder in mehrere europäische Länder reisen kann, bleibt die Situation dynamisch. Die Corona-Infektionszahlen können jederzeit wieder steigen – und zwar überall auf der Welt. Deshalb ist es vor der Reise notwendig, aktuelle Entwicklungen im Blick zu behalten.

Das Auswärtige Amt ist eine verlässliche Quelle für jegliche Informationen rund um den geplanten Urlaub. Unter der Kategorie „Sicher Reisen“ werden tagesaktuelle Hinweise zu den jeweiligen Reiseländern auf der Internetseite bereitgestellt. Die Informationen richten sich nach dem aktuellen Infektionsgeschehen in den Ländern.

Was bedeutet die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes?

Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist kein Reiseverbot. Vielmehr sollten sich Reisende darüber im Klaren sein, dass sie auf eigene Verantwortung unterwegs sind. Es kann auch im Ausland zu Einschränkungen im Flugverkehr, drastischen Quarantänemaßnahmen oder Ausgangssperren kommen. Zudem wird es nicht noch einmal eine Rückholaktion wie zu Beginn der Pandemie geben – das haben Außenminister Heiko Maas (SPD) und das Auswärtige Amt mehrmals betont.

Wird für das Reiseland eine Reisewarnung verhängt, kann dies rechtliche Auswirkungen auf die Reisekrankenversicherung oder die Stornierungsmöglichkeiten der Buchung haben.

Reisen zur Corona-Pandemie: Wo gilt keine Reisewarnung?

Für die folgenden Länder gilt derzeit keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes (Stand 15. Juli):

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern

Schengen-assoziierte Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat

Es kann jederzeit zu Änderungen kommen. Unabhängig davon, ob für ein Land eine Reisewarnung besteht oder nicht, kann es jedoch trotzdem Einreisebeschränkungen oder Quarantänemaßnahmen geben.

Corona: Für welche Länder gibt es eine Reisewarnung?

Das Auswärtige Amt warnt vor touristischen Reisen in alle Länder, die nicht oben aufgeführt sind. Dies gilt vorerst bis einschließlich 31. August 2020.

(raer)

