Corona-Alarm in Paris: Wegen der massiv gestiegenen Infektionszahlen haben die Behörden in der französischen Hauptstadt die höchste Warnstufe ausgerufen. Damit treten ab Dienstag deutlich verschärfte Maßnahmen in Kraft.

Berlin. In Berlin gelten mehrere Bezirke als Risikogebiet. Auch andere deutsche Städte entwickeln sich zu Corona-Hotspots. So ist die Lage.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen, am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Höchststand seit April

Unter anderem in Berlin, Hamm oder inzwischen auch in Bremen steigen die Zahlen und erreichen kritische Schwellenwerte

Hier bekommen Sie einen Überblick über alle deutschen Corona-Risikogebiete – und wie die Behörden vor Ort damit umgehen

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Neuinfiziertenzahl. Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage in der betroffenen Region durch das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium – und eine mögliche Einstufung als Risikogebiet. Lesen Sie hier: Corona-Hotspots: Diese Regeln gelten für Reisen aus deutschen Risikogebieten.

Corona in Deutschland: Diese Städte sind betroffen

Diese Regel gilt sowohl für das Ausland, als auch für Deutschland. In der Bundesrepublik ist die Zahl der Neuinfektionen mancherorts zuletzt stark gestiegen. Die Bundesländer haben ein bundesweites Beherbergungsverbot auch für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen.

Immer mehr Städte und Landkreise in Deutschland erfüllen die Kriterien eines Risikogebiets, dazu gehören gleich vier Berliner Bezirke (Stand: 7. Oktober):

1. Corona-Hotspot Hamm, Nordrhein-Westfalen: 94,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Der Ausbruch in Hamm ist auf eine Großhochzeit zurückzuführen. Foto: Guido Kirchner / dpa

Die Corona-Welle in der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm ist auf eine Großhochzeit Anfang September zurückzuführen. Nach Angaben des RKI vom Mittwoch gibt es in der kreisfreien Stadt derzeit 212 akute Corona-Fälle, 982 Personen sind bereits genesen. 38 Menschen sind in Hamm nach einer Coronainfektion gestorben. Zwölf Schulen sind betroffen, zwei Kitas geschlossen.

„Insgesamt stehen rund 170 Corona-Infektionen in Hamm im Zusammenhang mit der Hochzeit“, sagte ein Stadtsprecher. Insgesamt seien mehr als 300 Hochzeitsgäste aus Hamm identifiziert worden. Sie seien in Quarantäne gesetzt und verpflichtend getestet worden. Wie viele Menschen genau bei den Feierlichkeiten – auch in anderen Städten – dabei waren, sei aber nach wie vor nicht bekannt. Lesen Sie hier: In diesen Ländern in Europa ist die Corona-Lage bedenklich.

In Hamm gilt für private Feiern mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht.

mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht. Feiern mit 25 bis 50 Teilnehmern müssen angezeigt werden.

Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, haben die Behörden neben der Anzeige- und Genehmigungspflicht für Feiern noch weitere Maßnahmen angeordnet wie etwa eine erneute Maskenpflicht im Unterricht.

2. Remscheid, Nordrhein-Westfalen: 61,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Auf einem Schild in Remscheid sind Piktogramme mit Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung zu sehen. Foto: Federico Gambarini / dpa

In der kreisfreien Stadt Remscheid gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 588 Corona-Fälle, 19 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. Der überwiegende Teil der derzeitigen Neuinfektionen in Remscheid gehe nach wie vor auf Reiserückkehrer zurück, sagte eine Stadtsprecherin. Bei den Infizierten handele es sich „in weiten Teilen“ um junge Menschen ohne Symptome – anders als zu Beginn der Krise, betonte die Sprecherin.

Lesen Sie auch: Coronavirus-Pandemie: Wo Deutschland als Risikogebiet gilt

Auch in Remscheid gelten Einschränkungen ähnlich denen in Hamm. Die Stadt hat außerdem eine stadtweite Plakatierungsaktion gestartet. Auf den Plakaten werden die wichtigsten Corona-Verhaltensregeln dargestellt. Angesichts allmählich sinkender Neuinfektionszahlen sehe man sich in Hamm auf einem guten Weg, hieß es am Freitag.

3. Corona-Hotspots in Berlin: Vier Bezirke überschreiten Grenzwert

Zuletzt breitete sich das Coronavirus in Berlin stark aus. In mehreren Bezirken der Hauptstadt wird der wichtige Warnwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschritten. Als Infektionsherde sehen die Behörden etwa illegale Partys und private Feiern mit Alkoholkonsum. In den vergangenen Wochen war die Polizei immer wieder in Parks oder Waldstücken im Einsatz, in denen oft mehrere Hundert Menschen zum Feiern zusammenkamen.

Verstöße etwa gegen Abstandsregeln waren dabei an der Tagesordnung. Erst am vergangenen Wochenende hatte die Polizei zwei solcher Ansammlungen aufgelöst. Schleswig-Holstein hat Berlin offiziell zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Im Berliner Bezirk Mitte liegt der 7-Tage-Wert bei 70,5

liegt der 7-Tage-Wert bei 70,5 In Berlin-Neukölln liegt der Wert bei 95,5

liegt der Wert bei 95,5 In Friedrichshain-Kreuzberg liegt der Wert bei 58,2

liegt der Wert bei 58,2 In Tempelhof-Schöneberg liegt der Wert bei 65,5

„Es muss in Berlin was passieren“, wurde auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von Teilnehmern einer Videoschalte des CDU-Präsidiums zitiert. Der Berliner Senat hat reagiert und mehrere Maßnahmen beschlossen, die am 10. Oktober in Kraft treten und vorerst bis 30. Oktober gelten sollen:

Von 23 bis 6 Uhr dürfen sich nur noch fünf Personen im Freien treffen

Es gilt von 23 bis 6 Uhr eine nächtliche Sperrstunde für die meisten Geschäfte, Restaurants und Bars

Ausnahmen gibt es etwa für Tankstellen, diese dürfen in der Nacht aber keinen Alkohol mehr verkaufen

An privaten Feiern in geschlossenen Räumen dürfen künftig nur noch maximal 10 statt bisher 25 Personen teilnehmen

In Büro und Verwaltungsgebäuden in Berlin gilt nun eine Maskenpflicht

Die Gästeanzahl von privaten Veranstaltungen wurde im Freien auf 50 und in geschlossenen Räumen auf 25 begrenzt

Das Bundesland Schleswig-Holstein hatte als erstes die Berliner Risiko-Bezirke als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Urlauber von dort oder schleswig-holsteinische Rückkehrer müssen sich im Norden 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen. Lesen Sie hier: Wohin in den Herbstferien? Für diese Länder gibt es keine Reisewarnung.

Ein Mund-Nasen-Schutz wird vom Wind über den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor geweht. In der Hauptstadt erreichen gleich vier Bezirke den kritischen Wert der Neuinfektionen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

4. Corona in Vechta, Niedersachsen: 55,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Im niedersächsischen Landkreis Vechta ist der wichtige 50er-Grenzwert ebenfalls überschritten worden. Das war nach einem Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim bereits erwartet worden. Nach Daten des RKI liegt der Wert nun bei 62,3. In dem Landkreis waren insgesamt 752 Fälle gemeldet, 14 Menschen sind in Vechta bereits an Covid-19 gestorben (Stand: 7. Oktober, 17 Uhr).

In einem Pflegeheim in Vechta gibt es Dutzende Corona-Infektionen. Foto: Martin Remmers / dpa

5. Corona in Bremen: 57,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Mit 57,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat nun auch das Bundesland Bremen erstmals den Schwellenwert überschritten. Dort sind 528 Personen (Stand: 7. Oktober) akut infiziert. Jetzt sind alle Veranstaltungen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, auf maximal 25 Teilnehmer beschränkt. Die Maskenpflicht soll verschärft, Privatfeiern auf 25 Personen begrenzt werden. Die Regeln gelten nur für die Stadtgemeinde Bremen und nicht für das zum Land Bremen gehörende Bremerhaven.

6. Corona in Esslingen: 52,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Der Landkreis Esslingen hat als erste Region im Südwesten die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Auch hier werden daher schärfere Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen.

