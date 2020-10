Berlin. Das RKI erklärt immer mehr Länder und Regionen zu Risikogebieten. Urlaub in Europa wird zunehmend unsicherer. Wo Vorsicht geboten ist.

Welche Länder gelten als besondere Corona-Risikogebiete? Wo kann ich noch sicher Urlaub machen?

Mit Ausnahme von Dänemark sind alle Grenzregionen zu Deutschland ab dem 24. Oktober Risikogebiet

Wir zeigen, welche Länder und Regionen das RKI derzeit als Corona-Risikogebiete ausweist

Die sommerliche Verschnaufpause ist vorbei und die Corona-Krise hat in Europa wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen. Dadurch wird auch die Liste der Corona-Risikogebiete wieder länger. Es gibt kaum noch ein Land, das nicht ganz oder teilweise betroffen ist.

Dadurch bleiben nur noch wenige Länder übrig, für die weder vor Reisen gewarnt noch abgeraten wird. Davon abgesehen gelten für einige Länder wie Österreich oder Italien Reisewarnungen für bestimmte Regionen.

Ob eine Region oder ein Land als Risikogebiet eingestuft wird, entscheiden das Auswärtige Amt, das Innen- und das Gesundheitsministerium. Grundlage der Einstufung sind zum einen die aktuellen Fallzahlen, zum anderen werden aber auch qualitative Kriterien herangezogen – zum Beispiel, ob die in der betreffenden Region getroffenen Maßnahmen das Infektionsrisiko wirksam mindern können.

Corona-Risikogebiete: Für die meisten gelten auch Reisewarnungen

In Deutschland müssen sich Rückkehrer und Einreisende aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können, das nicht älter als 48 Stunden ist. Je nach Bundesland kann auch die Pflicht zu einer 14-tägigen Quarantäne bestehen.

In den meisten Fällen reagiert das Auswärtige Amt auf die Einstufung einer Region als Risikogebiet mit einer Reisewarnung für das betreffende Land. Reisewarnungen sind kein Verbot, vielmehr rät das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die betroffenen Regionen ab. Die Warnungen bedeuten, dass Touristen Pauschalreisen kostenlos stornieren können, wie Verbraucherzentralen betonen. Auch die Kosten für Flüge, Hotels oder Ferienhäuser können erstattet werden, wenn sie nach deutschem Recht gebucht waren. Lesen Sie hier: Das sind die zehn größten Corona-Risikogebiete in Deutschland.

Alle RKI-Risikogebiete der Corona-Pandemie

Diese Regionen und Länder gelten als Corona-Risikogebiete (zuerst listen wir die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen und Nachbarländer auf):

Belgien: Für das gesamte Nachbarland Deutschlands gilt seit dem 30. September eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes

Für das gesamte Nachbarland Deutschlands gilt seit dem 30. September eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes Italien: Die Regionen Kampanien und Ligurien gelten als Risikogebiete (seit 17. Oktober) ab dem 24. Oktober gilt das auch für die Regionen Aostatal, Umbrien, Lombardei, Piemont, Toskana, Venetien, Latium, Abruzzen, Friaul-Julisch Venetien, Emiglia-Romagna, Sardinien und die Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Die Regionen Kampanien und Ligurien gelten als Risikogebiete (seit 17. Oktober) ab dem 24. Oktober gilt das auch für die Regionen Aostatal, Umbrien, Lombardei, Piemont, Toskana, Venetien, Latium, Abruzzen, Friaul-Julisch Venetien, Emiglia-Romagna, Sardinien und die Autonome Provinz Bozen-Südtirol Dänemark: Die Region Hovedstaden mit der Hauptstadt Kopenhagen gilt als Risikogebiet (seit 23. September)

Die Region Hovedstaden mit der Hauptstadt Kopenhagen gilt als Risikogebiet (seit 23. September) Luxemburg: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 25. September)

Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 25. September) Niederlande: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 17. Oktober)

Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 17. Oktober) Polen: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (ab 24. Oktober)

Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (ab 24. Oktober) Schweiz: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (ab 24. Oktober)

Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (ab 24. Oktober) Portugal: Hier gelten der Großraum Lissabon (seit 23. September) und die Region Norte (seit 17. Oktober) als Risikogebiete

Hier gelten der Großraum Lissabon (seit 23. September) und die Region Norte (seit 17. Oktober) als Risikogebiete Spanien: Das gesamte Land inklusive Balearen gilt als Risikogebiet (seit 2. September). Nur die Kanaren sind ab dem 24. Oktober ausgenommen

Das gesamte Land inklusive Balearen gilt als Risikogebiet (seit 2. September). Nur die Kanaren sind ab dem 24. Oktober ausgenommen Tschechien : Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 25. September)

: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 25. September) Türkei: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 15. Juni)

Frankreich: Folgende Überseegebiete/Regionen gelten als Risikogebiete:

ganz Kontinentalfrankreich gilt als Risikogebiet (seit 17. Oktober)

Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August)

Überseegebiet: Guadeloupe (seit 26. August)

Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August)

Überseegebiet: La Réunion (seit 16. September)

Überseegebiet: Martinique (seit 17. Oktober)

Kroatien: Die folgenden Gespanschaften gelten als Risikogebiete:

Grad (Stadt) Zagreb (seit 17. Oktober)

Međimurska (seit 17. Oktober)

Dubrovnik-Neretva (seit 9. September)

Lika-Senj (seit 23. September)

Požega-Slawonien (seit 9. September)

Split-Dalmatien (seit 20. August)

Virovitica-Podravina (seit 16. September)

Vukovarsko-srijemska (seit 7. Oktober)

Sisačko-moslavačka (seit 7. Oktober)

Krapinsko-zagorska županija (seit 7. Oktober)

Karlovac (ab 24. Oktober)

Osijek-Baranja (ab 24. Oktober)

Zagreb (ab 24. Oktober)

Varaždin (ab 24. Oktober)

Bjelovar-Bilogora (ab 24. Oktober)

Österreich: Mehrere Bundesländer gelten als Risikogebiete:

Bundesland Wien (seit 16. September)

Bundesland Vorarlberg (seit 23. September), Ausnahme: Gemeinde Mittelberg/Kleinwalsertal (seit 2. Oktober)

Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark (ab 24. Oktober)

Bundesland Tirol (seit 25. September), Ausnahme: Gemeinde Jungholz (seit 2. Oktober)

Alle Corona-Risikogebiete: