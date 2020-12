Für das Weihnachtsalbum "The Christmas Present" haben beide einen gemeinsamen Song aufgenommen.

Popstar Robbie Williams: Neue Band und Galerie in Berlin geplant

Berlin. Robbie Williams will 25 Jahre nach seinem Ausstieg bei „Take That“ eine neue Band gründen – ebenso wie eine Galerie mit Club in Berlin.

Ein Vierteljahrhundert nach seinem Ausstieg bei der Boy-Band „Take That“ scheint Popikone Robbie Williams vor Kreativität nur zu platzen. Der Deutschen Presseagentur verriet der 46-Jährige in einem Interview: „Ich gründe eine Band und werde ein DJ sein und möchte Räume in Berlin mieten, eine Galerie mit meiner Kunst, und am Abend wird es ein Club sein – ein bisschen wie das Berghain.“

Einige Mitglieder für seine neue Band scheint der Popstar („Let Me Entertain You“) schon gefunden zu haben. Die „Bild“-Zeitung zitiert aus einem Robbie-Williams-Livestream bei Instagram, wonach er sich mit dem australischen Songwriter- und Produzentenduo Flynn Francis und Tim Metcalfe zusammengefunden hätte. Auch die ersten Songs seien schon fertig, obwohl die Band noch keinen Namen habe.

Start der Berliner Galerie verzögert sich wegen Corona

Weniger schnell geht es mit Robbie Williams’ Plänen für eine Kunstgalerie mit integriertem Club voran, wie er der dpa gegenüber andeutete. Grund dafür sei die Corona-Pandemie. Allerdings zitiert die „Bild“ Williams’ Vision für die Galerie, die er im bereits erwähnten Instagram-Livestream erwähnt haben soll: „Es wird ein musikalischer Ort sein, etwas, das die alten Leute einen Rave nennen werden“

Wann es losgeht: unklar. Klar ist aber, dass Williams den Corona-Jahr-Weihnachtssong „Can't Stop Christmas" veröffentlicht hat. Im vergangenen Jahr brachte Williams nicht nur ein Lied, sondern gleich ein ganzes Weihnachtsalbum heraus ( „The Christmas Present" ), das nun auch mit dem neuen Song erhältlich ist.