Robert Habeck: Ehefrau bringt neues Kinderbuch heraus

Andrea Paluch, Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin und die Ehefrau von Politiker Robert Habeck, sitzt am Museumshafen der Flensburger Förde.

Berlin. Vor seiner politischen Karriere schrieb Robert Habeck Bücher mit seiner Frau. Die hat nun ein neues Kinderbuch geschrieben – ohne ihn.

Die Autorin Andrea Paluch, Ehefrau von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), hat ein neues Kinderbuch geschrieben. Das Buch handelt von Freundschaft, einem Sommer an der Nordsee und natürlich Umweltschutz. Der Titel: "Jonas und Fricka, Ebbe und Flut", erschienen im Karibu Verlag (13,99 Euro). Was erwartet die Leserinnen und Leser?

Der kleine Jonas aus Berlin reist mit seinen Eltern in den Sommerferien an die Nordsee. Dort lernt er Fricka kennen. Die beiden sind zunächst sehr unterschiedlich, freunden sich aber dennoch miteinander an.

"Jonas und Fricka, Ebbe und Flut" ist im Karibu Verlag erschienen. Foto: "Jonas und Fricka, Ebbe und Flut" Cover / Karibu – ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

Andrea Paluch: Früher schrieb sie gemeinsam mit Robert Habeck

Jonas lernt von Fricka viel über die Tiere und die Natur auf der Hallig. Dass alle Nahrungsmittel und auch die Post mit dem Schiff auf die kleinen Inseln in der Nordsee gebracht werden müssen. Was es mit den Warften auf sich hat und warum nur auf ihnen Bäume wachsen zum Beispiel. Oder dass man einem Schaf, das auf dem Rücken liegt, beim Aufstehen helfen muss.

Natürlich erleben die beiden auch Abenteuer. Da läuft Jonas wutentbrannt ins Watt und vergisst, wie gefährlich das sein kann. Und auch Fricka selbst ist plötzlich verschwunden.

Die Illustrationen für das Buch erstellte Leonie Daub – durchgängig schwarz-weiß, ungewöhnlich für ein Kinderbuch. Paluch brachte zuvor bereits Kinderbücher mit Robert Habeck heraus, etwa "Jagd auf den Wolf", "Ruf der Wölfe", "Flug der Falken" oder "Kleine Helden, große Abenteuer". (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama