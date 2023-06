Rock im Park: Sanitäter retten Besucher das Leben

Riesenparty: Die Schwesterfestivals Rock am Ring und Rock im Park erlebten ihre sonnigsten Ausgaben seit 30 Jahren. So sonnig, dass es einmal lebensgefährlich wurde.

Drei Tage Dauer-Party bei Rock im Park in Nürnberg und parallel dazu mit ähnlichem Programm auch bei Rock am Ring am Nürburgring. An beiden Orten konnten die Fans reichlich Sonne genießen. „Laut unserer Meteorologen sind es die besten Wetterbedingungen seit 30 Jahren“, sagte Steffi Kim, Pressesprecherin von Rock am Ring.

Mit der Sonne kamen auch Sonnenbrand und Kreislaufzusammenbrüche. Bis Sonntagabend habe es rund 3000 Versorgungen im Sanitätsdienst und 380 Einsätze des Rettungsdienstes gegeben, sagte Armin Link, Leiter des DRK am Nürburgring. „In all den Jahren der unterste Wert an Versorgungen“, sagte er. „Wir haben dieses Jahr ein sehr, sehr besonnenes Publikum.“

Rock am Ring: Apache fährt mit Schiff durchs Publikum

Die Musik-Stars zeigten sich am Nürburgring ausgelassen: Der Sänger von Fever 333 stellte sich aufs Boxendach und ließ sich von unten bejubeln, Rapper Apache 207 fuhr mit einem rollenden Schiff durch das Publikum und die Foo Fighters lieferten am Tag ihrer Albumveröffentlichung zwei Stunden Show ab.

Für einen Überraschungsauftritt sorgte am Freitag der Schlagerstar Olaf der Flipper (Olaf Malolepski von den Flippers). Am Sonntagabend standen die Toten Hosen als letzte Band auf der Hauptbühne auf dem Programm.

In Nürnberg bei Rock im Park feierten rund 70.000 Besucherinnen und Besucher - etwas mehr als zunächst erwartet. Hier sollte am Sonntagabend neben den Foo Fighters und Apache 207 die schwedische Metal-Band Meshuggah auf den Bühnen stehen.

Polizei zu Rock im Park: „Deutlich ruhiger als in früheren Jahren“

Die Polizei sprach von einer ausgelassenen und friedlichen Stimmung auf dem Festivalgelände in Nürnberg. „Die Kräfte berichten, dass es ruhiger als im Vorjahr ist und deutlich ruhiger als in früheren Jahren“, sagte Polizeisprecher Marc Siegl zu Rock im Park.

Auch am Nürburgring zeigte sich die Polizei am Sonntag vorerst zufrieden. Es sei ruhig und friedlich gewesen, sagte ein Sprecher.

Rettungskräfte behandelten bei Rock im Park bis Sonntagmorgen fast 1600 Menschen - weniger als im Vorjahr. Die Sanitäterinnen und Sanitäter versorgten vor allem kleinere Schürf- und Schnittwunden, sagte Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz. Einem Mann retteten sie das Leben: Der sei leblos umgefallen, Rettungskräfte seien schnell zur Stelle gewesen und konnten ihn reanimieren. (dpa)

