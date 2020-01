Rot Am See in Baden-Württemberg am Freitagnachmittag: Die Polizei hat das Haus gesichert, in dem zuvor mehrere Menschen getötet worden waren.

Ermittlungen Rot am See: Mann (26) soll sechs Angehörige erschossen haben

Rot am See. In Rot am See soll ein Mann sechs seiner Angehörigen erschossen haben – auch seine Eltern. Der Verdächtige Mann rief die Polizei selbst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rot am See: Mann (26) soll sechs Angehörige erschossen haben

In Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs soll ein 26 Jahre alter Mann sechs Menschen erschossen haben. Opfer und Täter sollen alle in einer familiären Beziehung zueinander stehen, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte.

„Wir gehen derzeit von einem Familiendrama aus“, sagte der Aalener Polizeipräsident Möller. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwebe derzeit noch in Lebensgefahr. Zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren seien bedroht worden und würden jetzt betreut.

Der mutmaßliche Täter hatte laut Polizeiangaben um 12.48 Uhr bei der Polizei angerufen und seine Tat selbst gemeldet. Er wurde von den ersten Polizisten am Tatort, eine Gaststätte, festgenommen. Einen Grund für seine Tat habe der 26-Jährige nicht genannt, als er sich bei der Polizei gemeldet habe.

Rot am See: Mutmaßlicher Mehrfach-Mord belastete Einsatzkräfte

Eine erste Befragung des Verdächtigen werde es geben, wenn sein Rechtsanwalt auf der Dienststelle sei. Man habe mit dem mutmaßlichen Schützen aber ein „geordnetes Gespräch führen“ können. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht. Am Samstag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwei der Opfer wurden in dem Gebäude entdeckt, vier weitere davor. Die Waffe wurde im Gebäude gefunden. Der Mann befinde sich derzeit bei der Polizei in Gewahrsam und mache keine Angaben.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach den Angehörigen der sechs Todesopfer sein Mitgefühl aus. Der Einsatz sei auch für die Beamten ein furchtbares, belastendes Ereignis gewesen, sagte Strobl am Rande einer CDU-Klausur in Schöntal. Daher seien die Gedanken auch bei den Polizisten, die am Tatort gewesen seien. Mehr als 100 Beamte waren im Einsatz.

Mitarbeiter der Spurensicherung bei der Arbeit an dem Tatort in Rot am See, an dem zuvor sechs Menschen erschossen worden waren. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Mehrfach-Mord in Rot am See: Täter erschoss auch seine Eltern

Der 26-jährige Deutsche soll eine halbautomatische Pistole benutzt haben, für die er als Sportschütze einen Waffenschein besitzen soll. Das Gasthaus sei eine Zeit lang geschlossen gewesen und habe nach der Renovierung der Kegelbahn wieder geöffnet, sagt ein Nachbar. Die Tat sei ihm unbegreiflich. Auch die Verkäuferin einer Metzgerei im Ort sagt, sie habe den Gastwirt gekannt. Das Gasthaus sei ein alteingesessenes Wirtshaus, habe aber inzwischen nur gelegentlich geöffnet und sei vor allem eine Stammkneipe der Spieler des örtlichen Fußballvereins.

Derzeit wird der Tatort von der Spurensicherung abgesucht. Unter den Opfern – drei Frauen (36, 56 und 62 Jahre alt) und drei Männer (36, 65, 69) – sollen sich auch die Eltern des Täters befinden.

Eine Google-Karte zeigt, wo sich der Vorfall ereignete:

(dpa/br)