Berlin Ein Mann in Kampfmontur hat in einer Wohnung und in der Rotterdamer Uni-Klinik auf Menschen geschossen. Es soll auch Tote geben.

Ein 32 Jahre alter Mann hat in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam offenbar ein Blutbad angerichtet. Nach Polizeiangaben soll der Mann zunächst in einer Wohnung um sich geschossen haben, bevor er in einem Hörsaal des Universitätskrankenhauses Schüsse abgab. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, soll es Tote gegeben haben. Eine genaue Zahl nannte sie nicht. Die Polizei will am Abend bei einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Vorfall bekanntgeben.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll auch Feuer in der Klinik gelegt haben. Der Brand ist den Angaben zufolge unter Kontrolle. Mehrere Abteilungen des Krankenhauses waren geräumt worden. Ärzte, Pflegepersonal und Patienten mussten die Klinik verlassen.

Die Polizei war mit Hubschraubern und Spezialeinheiten im Einsatz. Bewaffnete Einheiten hatten die Klinik durchsucht und den Mann festgenommen. Wie beide Vorfälle zusammenhängen, wird noch untersucht. (tok/dpa)

