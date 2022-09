Sattelzug-Auflieger im Gegenverkehr - Motorradfahrer stirbt

Lüdenscheid. Der Auflieger eines Sattelszuges ist in Lüdenscheid in den Gegenverkehr geraten und traf einen Motorradfahrer. Dieser starb an der Unfallstelle.

Der Auflieger eines Sattelzuges ist am Samstag in Lüdenscheid in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengeprallt. Der 60-Jährige aus Schleswig-Holstein erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei scherte der Auflieger in einer Kurve in den Gegenverkehr aus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zweirad in ein dahinter folgendes Auto geschleudert. Der Fahrer des Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weitere Details zum Unfallgeschehen nannte die Polizei zunächst nicht. (dpa)

