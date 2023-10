Berlin. Elmar Wepper ist tot. Der Schauspieler und Bruder von Fritz Wepper wurde unter anderem durch die ZDF-Serie „Der Kommissar“ berühmt.

Der Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper soll am Dienstag plötzlich verstorben sein. Wie unter anderem „Bild“ aus seinem Umfeld erfahren haben will, kippte er am Morgen plötzlich wegen Herzversagen um. Wepper wurde 79-Jahre alt. Bekannt wurde Elmar Wepper durch die TV-Serie „Der Kommissar“. 1974 löste er seinen Bruder als Kriminalhauptmeister ab.

(fmg)

Mehr in Kürze

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama