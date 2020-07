Schauspieler Tilo Prückner im Alter von 79 Jahren gestorben

Berlin. Der Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Er spielte in vielen TV- und Kino-Filmen und war Mitbegründer der Berliner Schaubühne.

Grantig, verschroben, schlitzohrig – aber selten richtig böse. Das sind die Typen, die Tilo Prückner oft und gerne spielte. Jetzt ist der Schauspieler, den die Fernsehnation unter anderem aus dem ZDF-Krimi „Kommissarin Lucas“ kannte, ) tot. Prückner starb bereit am Donnerstag in Berlin im Alter von 79 Jahren,

Tilo Prückner, der Schauspieler mit fränkischen Wurzeln, war oft in eher kleineren Rollen zu sehen. „Das sind meist die besseren Rollen“, sagte er in einem Interview. So wie die Figur des Vermieters Max in „Kommissarin Lucas“. Das sei „ein echter Wadlbeißer“.

Tilo Prückner ist tot – Mitbegründer der Schaubühne Berlin

Rund 50 Jahre lang spielt Prückner mit Vorliebe kauzige Typen. Das Publikum kannte ihn aus dem „Tatort“ und anderen Krimiserien, aus Fernsehfilmen und aus dem Kino, wo er etwa in Til Schweigers „Honig im Kopf“ und in Katja von Garniers „Ostwind“-Filmen zu sehen war.

Seine Karriere begann der gebürtige Augsburger nach Abitur und abgebrochenem Jura-Studium Anfang der 60er Jahre mit einer Schauspielausbildung in München. Prückner war Mitbegründer der Schaubühne Berlin, spielte am Schauspielhaus Zürich und gastierte am Bayerischen Staatsschauspiel.

Für seine Rolle in „Bomber Paganini“ an der Seite von Mario Adorf erhielt er 1976 den Deutschen Darstellerpreis. Ende 2013 veröffentlichte Prückner seinen Roman, „Willi Merkatz wird verlassen“ – ein erfolgreiches Debüt. (dpa/fmg)