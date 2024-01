Berlin. Sie war groß, und sie konnte groß spielen: Elisabeth Trissenaar gehörte zu den besten Schauspielerinnen. Jetzt ist sie verstorben.

Die bekannte österreichische Schauspielerin Elisabeth Trissenaar ist tot. Sie verstarb am Sonntagabend im Alter von 79 Jahren in ihrer Wahlheimat Berlin, wo sie seit Langem lebte. Das teilte der Rechtsanwalt Peter Raue am Montag im Auftrag der Familie mit.

Sie spielte schon in jungen Jahren an vielen großen deutschsprachigen Bühnen, in Wien, Bern, Krefeld, Heidelberg, Bochum, Stuttgart, Frankfurt und immer wieder in Berlin, am Schillertheater, am Schlosspark Theater sowie an der Freien Volksbühne. Im Kulturbetrieb war sie nur „die Trissenaar“.

Mit Fassbinder kamen die Filmerfolge

In Frankfurt lernte sie Anfang der 70er Jahre den legendären Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Unter Fassbinders Regie spielte sie in bekannten deutschen Filmen wie Bolwieser, Die Ehe der Maria Braun, in einem Jahr mit 13 Monden und Berlin Alexanderplatz.

Sie arbeitete aber auch mit anderen Regisseuren erfolgreich zusammen, zum Beispiel Robert van Ackerens. Sie spielte auch im Oscar-nominierten Film „Bittere Ernte“. Geheiratet hat sie 1965 einen weiteren anerkannten Regisseur, den 2022 verstorbenen Hans Neuenfels. Sie hat in vieler seiner Inszenierung mitgespielt.

