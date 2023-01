Ein Inselbewohner wird aufs offene Meer hinausgetrieben. Seine Odyssee überlebt der Schiffbrüchige nur dank einer Flasche Ketchup.

Ketchup kann ein Lebensretter sein. Ein Schiffbrüchiger aus dem Inselstaat Dominica überlebte 24 Tage auf dem offenen Meer – nur mit einer Ketchup-Flasche, etwas Knoblauchpulver und ein paar Brühwürfel. Das alles habe er mit Wasser gestreckt, erzählt der 47-Jährige Elvis Francois in einem Video, aufgenommen von der kolumbianischen Marine.

Der Inselbewohner reparierte im Dezember ein Segelboot vor dem Hafen der Insel Saint-Martin, als ihn schlechtes Wetter plötzlich auf das offene Meer hinaustrieb, wie die Marine berichtete. Ohne jegliche Kenntnisse von Navigation sei er orientierungslos und verloren gewesen. Versuche, das Schiff zu manövrieren, blieben erfolglos.

24 Tage auf See: Schiffbrüchiger sendet Signale an Flugzeug

Ohne Mobilfunknetz konnte er nicht nach Hilfe rufen. "Mir blieb nichts anderes übrig, als zu warten (...), 24 Tage lang, ohne jemanden zum Reden zu haben, ohne zu wissen, wo ich mich befand“, erzählte Francois nach seiner Rettung.

In seiner Verzweiflung kam er auf die Idee, das Wort "help" (Hilfe) auf das Deck des Boots zu schreiben. "Am 15. Januar sah ich dann ein Flugzeug und fing an, mithilfe der Sonne und einem Spiegel Signale zu schicken", berichtet Francois weiter. Als es ein zweites Mal an ihm vorbeiflog wusste er, dass er entdeckt wurde.

Rettung in letzter Sekunde

Mit der Unterstützung eines Handelschiffes wurde der seit 24 Tagen herumtreibende Francois schließlich von der kolumbianischen Marine gerettet. Am kolumbianischen Festland endete seine Odyssee.

Seitdem kümmern sich die kolumbianischen Behörden um die Rückkehr des Schiffbrüchigen in seine Heimat Dominica. Von welcher Marke die Wunderflasche Ketchup war, blieb bisher unbekannt. (AFP/os)

