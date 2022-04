Schlechtes Karma: Betrügerinnen nutzen Seniorin schamlos aus

Soest. Auf ein Ei spucken, drei Tage die Unterwäsche nicht wechseln: Zwei Frauen haben eine Seniorin mit einer seltsamen Methode um ihr Geld gebracht.

Auf dem Parkplatz eines Geschäftes am Kaiser-Otto-Weg in Soest kam es vergangene Woche zu einer seltsamen Begegnung. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde eine 68-jährige Frau aus Soest am Montag (11.4.) von einer ihr unbekannten Frau auf Russisch angesprochen. Die Unbekannte sagte der Soesterin demnach, dass sie „schlechtes Karma“ bei ihr spüre. Dagegen könne man etwas tun:

Die unbekannte Frau schickte die Soesterin in einen Laden um Eier zu kaufen. Eines der Eier nahm die „Karma-Beauftragte“ an sich. Die Soesterin musste auf das Ei spucken, die Unbekannte steckte es anschließend in ein Taschentuch gewickelt in ihre Jackentasche. Nach einer Weile zog die Betrügerin das Ei wieder aus der Tasche, sah es sich genau an und stellte eine „schwarze Seele“ im Ei fest.

Polizei: „Betrüger erschleichen sich emotionalen Zugang zu ihren Opfern“

Um das „schlechte Karma“ zu vertreiben wurde zunächst ein Bindfaden zerrissen und wieder zusammengeknotet. Dann erschien eine zweite unbekannte Frau. Diese ging mit dem Opfer nach Hause, um ihr gesamtes Bargeld und ihren Schmuck zu holen. Mit einer stattlichen Bargeldsumme und etwas Goldschmuck trafen sie sich anschließend wieder mit der „Karma-Beauftragten“ auf dem Parkplatz. Diese wickelte die Wertgegenstände unter „großem Tamtam“, so die Polizei, in ein Handtuch ein und gab sie der Soesterin zurück. Sie solle das Päckchen neun Tage unter ihrem Kopfkissen aufbewahren. Während der Zeit dürfe sie die Unterwäsche nicht wechseln und müsse jeden Tag drei Tropfen eines bestimmten Wassers trinken.

Das tat die Seniorin auch bis zum vergangenen Freitag (15.4.). An diesem Tag bekam das Opfer Besuch ihrer Tochter. Ihr erzählte sie die Geschichte. Ein kurzer Blick in das Handtuchpäckchen zeigte, dass dort weder Bargeld noch Schmuck, sondern nur Papierschnitzel vorhanden waren. Beide Frauen begaben sich daraufhin zur Polizei und erstatteten Anzeige.

„Auch bei dieser Masche erschleichen sich Betrüger emotionalen Zugang zu ihren Opfern“, warnt die Polizei. Ob per WhatsApp oder per direkter, muttersprachlicher Ansprache würden emotionale Situationen aufgebaut und anschließend schamlos zum Betrug genutzt. Die Kriminalpolizei rät daher dringend zur Vorsicht, wenn Fremde sich zu sehr kümmern.

