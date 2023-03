Polizei ermittelt (Symbolbild): Mehrere Mädchen schlagen eine 13-Jährige in Schleswig-Holstein und filmen alles.

Berlin. In Schleswig-Holstein haben mehrere Mädchen eine 13-Jährige vor laufender Kamera geschlagen und gedemütigt. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren haben in Heide im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) ein geschlagen und gedemütigt. Dabei hätten sie ihre Taten per Smartphone gefilmt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Das Ganze habe sich am 21. Februar ereignet. Danach wurde direkt Anzeige erstattet, die Polizei ermittle seither. Zu der Frage, ob die Mädchen vorher schon einmal auffällig geworden seien, äußerte sich die Polizeisprecherin wegen der laufenden Ermittlungen nicht.

Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet. Demnach wurde dem Mädchen unter anderem auf die Nase geschlagen und Zigarettenasche sowie Cola über den Kopf gegossen. (dpa/fmg)

