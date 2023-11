Schnee und Glätte in NRW: So werden die nächsten Tage

Essen In NRW wird es in den kommenden Tagen winterlich – und vor allem in den Nächten glatt. So ist die Lage in den Städten.

Der Winter ist in NRW angekommen: Das Sauerland hat sich bereits in eine prächtige Winterlandschaft verwandelt und auch im Ruhrgebiet steigen in dieser Woche die Chancen auf Schnee. Was Wintersportler freut, sorgt auf den Straßen für Probleme: Schnee und Glätte hatten am Montag und Dienstag bereits zahlreiche Unfälle zur Folge. Und auch in den kommenden Tagen ist mit frostigen Temperaturen und Neuschnee zu rechnen. Vor allem in den Nächten wird es dann glatt.

Am heutigen Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen zunächst in der Südosthälfte zeitweise mit Schnee oder Schneeregen. Am Nachmittag lockert es dann bei Höchstwerten zwischen drei Grad im Westen und null Grad in Ostwestfalen auf. In der Nacht schneit es dann im Norden teils kräftig weiter und es wird glatt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus ein und minus vier Grad. Schnee und Schneeregen bestimmen auch das Wetter am Mittwoch. Die Temperaturen steigen auf ein bis vier Grad. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad fallen und es wird erneut verbreitet glatt. (soho, mit dpa)

