Schockanruf: Tochter habe Person getötet - 300.000 Euro weg

Bonn. Ihre Tochter habe eine Person „totgefahren“. Das gaukelte eine angebliche Amtsgerichts-Mitarbeiterin einer Seniorin aus Bonn am Telefon vor.

Mit der Schockanruf-Masche haben Gauner bei einer Seniorin in Bonn Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 300.000 Euro erbeutet. Eine unbekannte Frau habe am Donnerstag die 81-Jährige angerufen und sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts ausgegeben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Frau habe der alten Dame in einem Dauergespräch vorgegaukelt, dass deren Tochter eine Person „totgefahren habe“. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis komme, müssten mehr als 200.000 Euro Bargeld gezahlt werden.

Schockanruf: Tochter der Seniorin erstattet Anzeige

Die Seniorin habe daraufhin Schmuck und Geld bereitgehalten, die von zwei Frauen nacheinander abgeholt worden seien. Als die betagte Frau in ihre Wohnung zurückkehrte, hatte die betrügerische Anruferin bereits aufgelegt, und die beiden Gaunerinnen waren unerkannt mit der Beute entkommen. Die Tochter der Seniorin erstattete Anzeige. (dpa)

