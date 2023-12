Berlin. Ein Teil eines Berges löst sich, rutscht den Hang runter – und landet im Gardasee. Italiens Feuerwehr hat die Schrecksekunde verfilmt.

Solche Aufnahmen sind selten. Aus einem Helikopter heraus hat die italienische Feuerwehr am Wochenende einen gewaltigen Erdrutsch am Gardasee gefilmt. Der Abgang der Geröllmassen ist schaurig spektakulär. Die „Vigili del Fuco“ haben das Video über die sozialen Netzwerke wie X, ehemals Twitter, geteilt.

#Brescia, frana a Tremosine su una strada costiera sul lago di Garda: esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte, prosegue la messa in sicurezza dell'area. Nella clip ricognizione aerea con l'elicottero sulla zona [#16dicembre 21:00] pic.twitter.com/7NViXUtUPw — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 16, 2023

Zum Glück wurden keine Menschen verletzt. Laut den Behörden wurde nur die Uferstraße zwischen Campione und Limone auf der Westseite des Sees durch Geröllmassen blockiert.

Ein Teil des Berges löste sich vom Hang und landete im See. Such- und Rettungsteams wurden losgeschickt. Es ist natürlich nicht der erste Erdrutsch in Italien und dort am Gardasee. Ungewöhnlich ist, dass der Film quasi die Schrecksekunde eingefangen hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Italien: Inferno im Krankenhaus – mindestens drei Tote

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama