Schüsse bei Siegesparade der Kansas City Chiefs

Polizisten im Einsatz in Kansas City, wo unbekannte während einer Parade das Feuer auf Schaulustige eröffnet haben.

San Francisco/Kansas City In Kansas City ist es bei der Parade der Chiefs zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. Die Polizei hat zwei Bewaffnete festgesetzt.

Mehrere Menschen in Kansas City, USA, sind am Mittwochnachmittag (Ortszeit) niedergeschossen worden. Am sechsten Jahrestag des Schul-Massakers von Portland eröffneten Unbekannte bei strahlend blauem Himmel während der Siegesparade der Kansas City Chiefs das Feuer auf Schaulustige. Die Polizei hat zwei Bewaffnete festgesetzt.

Polizeisprecher Jake Becchina sprach am Nachmittag von mindestens zehn Opfern. Einige sollen lediglich leichte Verletzungen davongetragen haben. Ob Menschen tödliche Verletzungen erlitten haben, war noch unklar.

Die Fans, die zu Zehntausenden vor Ort waren, hatten zunächst gedacht, bei den Schüssen handele es sich um „Feuerwerk“. Die Evakuierung sei rasch in Gang gekommen. Unter den Evakuierten war demnach auch die Gouverneurin des Bundesstaates Missouri, Laura Kelly.

Ohrenzeugen wollen zwischen 15 und 20 Schüsse gehört haben. Den Angaben zufolge wurden die Schüsse westlich der Union Station nahe einem Parkhaus abgegeben. „Alle, die sich in der Nähe aufhalten, sind aufgefordert, die Gegend so schnell und geordnet wie möglich zu verlassen, damit die Verletzten behandelt werden können“, schreibt die Polizei bei X. Der Bahnhof Union Station werde derzeit geräumt.

Nach Schüssen bei Siegesparade in Kansas City: Verletzte werden behandelt. Foto: IMAGO/Kirby Lee / IMAGO/USA TODAY Network

Clark Hunt, der Eigentümer der Chiefs, zeigte sich am Mittwoch in einer ersten Stellungnahem tief betroffen und wünschte den Opfern eine schnelle Genesung. In Washington sagten Abgeordnete der Demokraten, der Vorfall zeige, dass „die Waffengesetze endlich verschärft werden müssten“.

Einsatzfahrzeuge der Polizei in Kansas City. Foto: IMAGO/Kirby Lee / IMAGO/USA TODAY Network

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich direkt nach dem Vorfall Videos, auf denen zu sehen war, wie Menschen schreiend aus dem Bahnhof rannten, während bewaffnete Polizei das Gebäude betrat. Die Polizei konnte offenbar schnell eingreifen.

Laut US-Medien waren für die Siegesparade rund eine Million Menschen erwartet worden. 600 Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Wie die Attentäter so nahe an die Parade herankommen konnten, ist unklar. Normalerweise sind die Kontrollen bei solchen Veranstaltungen sehr engmaschig.

Diese Meldung wird fortlaufend ausgebaut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama