Schule: Weitere Bombendrohungen in Köln und Mönchengladbach

An Gesamtschulen in Köln und Mönchengladbach gab es am Dienstag Bombendrohungen. (Symbolbild)

Mönchengladbach/Köln. Auch am Dienstag haben Schulen in NRW wieder Bombendrohungen erhalten. Darunter unter anderen Gesamtschulen in Köln und Mönchengladbach.

Nach Bombendrohungen gegen mehrere Schulen in Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstag einen weiteren Fall an einer Gesamtschule in Mönchengladbach gegeben. Im Ergebnis nehme man die Drohung aber nicht ernst, teilte die Polizei mit.

Bei den Drohungen in Nordrhein-Westfalen am Montag war laut Innenministerium anscheinend der Gaza-Krieg Hintergrund gewesen. Eine Mönchengladbacher Polizeisprecherin sagte am Dienstag, auch in diesem Fall gebe es in der Droh-Mail Bezüge zu dem Konflikt.

Weitere Bombendrohung in Köln

Eine weitere Drohung gab es am Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei gegen eine Gesamtschule in Köln-Rodenkirchen. Eine Stunde nach regulärem Schulbeginn habe der Unterricht dann aber doch beginnen können, sagte ein Polizeisprecher.

Am Montag hatte es in NRW Drohungen in Solingen, Mönchengladbach, Wuppertal und Münster gegeben. Weitere Drohungen gab es in Bayern, Baden-Württemberg und Erfurt. Auch gegen das ZDF in Mainz wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. (dpa)

