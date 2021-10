Senior (89) kracht mit BMW X3 in Schaufenster von Apotheke

Mit seinem BMW X3 ist ein 89-Jähriger in das Schaufenster einer Apotheke in Erkrath gekracht. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Erkrath. Vermutlich hat er das Gas- und das Bremspedal verwechselt. Nach dem Einkauf in einer Apotheke kracht ein Senior mit seinem BMW in das Ladenlokal.

Seinen Führerschein ist ein 89-jähriger BMW-Fahrer jetzt erstmal los: Der Senior hatte laut Polizeiangaben am Donnerstag einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Behörde hatte der Mann gegen 11 Uhr noch in einer Apotheke im Erkrather Stadteil Hochdahl Besorgungen erledigt. Als er dann beim Wegfahren von dem Kundenparkplatz offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, war er frontal mit dem X3 mit hoher Wucht in die Schaufensterscheibe des Ladenlokals an der Gebäudefront gefahren. Sein BMW hatte einen Satz nach vorne gemacht.

Zwar blieb der 89-Jährige unverletzt, in der Apotheke erlitten drei Kundinnen allerdings leichte Verletzungen. Die drei Frauen im Alter von 33, 37 und 58 Jahren waren laut Polizei von umherfliegendem Inventar und einem umstürzenden Regal getroffen worden. Zum Glück mussten sie nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, eine ambulante Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens habe ausgereicht.

Der Senior hatte vor dem Unfall in der Apotheke noch Besorgungen erledigt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Der Sachschaden, den der Senior verursachte, ist laut Polizei beträchtlich: Bei dem Unfall ging nicht nur die Schaufensterscheibe des Geschäfts zu Bruch, auch die Türanlage und das Mobiliar sowie weiteres Inventar in dem Ladenlokal wurden erheblich beschädigt. Der BMW des Seniors musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf mindestens 80.000 Euro. Der 89-Jährige sei möglicherweise „in Folge körperlicher Mängel nicht mehr in der Lage“ gewesen zu sein, Auto zu fahren. (red)

