Berlin Kate trägt Europa-Blau, William lächelt und die Fans sind begeistert. Oder? Im Video fragen wir, ob die Charmeoffensive aufgeht.

In letzter Minute werden die Presseleute vor dem Kanzleramt doch noch nervös: „Wie sollen wir Kate ansprechen: mit Duchess oder Princess ?“, fragt ein deutscher Fotograf panisch einen Briten. „Nein, immer mit Royal Highness“, korrigiert der Kollege entsetzt.

Aber als die Royals dann endlich vorfahren, nützt auch die korrekt gerufen Ansprache nichts – mehr als ein schnelles Foto ist beim ersten gemeinsamen Besuch im Kanzleramt nicht drin, dann verschwinden Kate und William mit Angela Merkel zum Mittagessen. Einzig auf dem Balkon des Kanzleramtes lassen sie sich noch kurz blicken. „Ah, mit Champagnerglas“, bemerkt ein Schaulustiger unten am Zaun wissend.

Einmal Kate die Hand schütteln

Am Brandenburger Tor dagegen nehmen sich die Royals Zeit fürs Volk: Händeschütteln, Selfies mit den Fans – man ist ja nicht zum Spaß hier. Denn in dieser Woche gehen die Brexit-Verhandlungen in die heiße Phase. Höchste Zeit also für eine altmodische britische Charmeoffensive. Aber bitte mit jungen Gesichtern.

Prinz William und Kate besuchen Berlin Prinz William und Kate besuchen Berlin Endlich sind sie da! Prinz William und Herzogin Kate besuchen Deutschland. Berlin, Heidelberg und Hamburg sind die Stationen. Gemeinsam mit ihren Kindern Charlotte und George ist das royale Paar erstmals gemeinsam auf Deutschland-Tour. Wir zeigen Eindrücke. Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Ein Toast auf die Queen. Zum Abschluss des ersten Abends am Mittwoch war das Paar bei einer späten Geburtstagsfeier für die Queen in die Residenz des britischen Botschafters eingeladen. Foto: Jens Kalaene / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Anders als bei der Ankunft waren die beiden Kinder nicht dabei. Charlotte und George verzückten Medien und Zuschauer. Einige Bilder in dieser Fotogalerie machen das nachvollziehbar. Foto: Chris Jackson / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Es gab viel zu reden auf der Gartenparty – und einige Hüte. Foto: Matthias Nareyek / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Am Nachmittag ging es ins Schloss Bellevue zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) und dessen Frau Elke Büdenbender. Foto: Fabrizio Bensch / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Im Garten des Schlosses saßen die vier zusammen – es gab Tee. Kate trank zum Aprikosen-Streuselkuchen vom Blech aber nur Wasser. Die Kinder waren auch bei diesem Termin nicht dabei. Die beiden Prinzenkinder mussten sich wohl vom Flug erholen. Foto: Axel Schmidt / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Der Eintrag ins goldene Buch der Stadt durfte natürlich nicht fehlen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Davor besuchte das Paar im Berliner Stadtteil Marzahn Straßenkinder e.V. und das Kinder- und Jugendhaus Bolle. Dort nahmen sie sich Zeit für die Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien. Foto: POOL / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Gruppenfoto in der sozialen Einrichtung mit Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD). Seit Jahren unterstützen die Sozialarbeiter dort Kinder und junge Erwachsene. Foto: Jens Kalaene / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Ruhiger wurde es auf ihrer vorherigen Station des ersten Berlin-Tages. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Das Paar besuchte das Holocaust-Mahnmal. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Es befindet sich unweit des Brandenburger Tors. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Ruhige Momente. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin William, Kate und der Holocaust-Überlebende Leon Schwarzbaum: Die drei trafen sich in der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas des Holocaust-Mahnmals. Der 96-Jährige sagte vor dem Gespräch, er wünsche sich, dass Prinz William das weitergebe, was er ihm erzählen werde. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Davor zeigte sich das Paar bei schönstem Sommerwetter am Brandenburger Tor. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Bei dem Gang durch das Wahrzeichen der Hauptstadt wurden sie von Hunderten Menschen bejubelt. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Ein Bad in der Menge: Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor versammelten sich viele Schaulustige. William ist ein Vertreter der neuen Generation des Königshauses und gilt mit seiner Familie als wichtiger Sympathieträger für Großbritannien. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Und auch Kate hatte keine Berührungsängste. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Die britische Herzogin nahm sich auch Zeit für die ganz kleinen Fans. Foto: Soeren Stache / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und seine Tochter Nina begleiteten das Paar aus Großbritannien. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Zum ersten Termin bei Angela Merkel im Kanzleramt waren der Queen-Enkel und seine Frau (beide 35) ohne den Nachwuchs gekommen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Zu Beginn ihrer Berlin-Tour hatte die Kanzlerin das junge royale Paar im Bundeskanzleramt empfangen. Foto: Rainer Jensen / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin In lockerer Atmosphäre zeigte Angela Merkel ihren Gästen das Gebäude. Foto: Rainer Jensen / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Angela Merkel als Fremdenführerin ... Foto: Handout / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin ... vor typischer Berliner Kulisse. Foto: BPA / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Die Stimmung schien hervorragend. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Bei der Ankunft in Berlin am Mittwochmittag schaute die zweijährige Tochter von William und Kate aus dem Fenster. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Und konnte es wohl kaum erwarten. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Und schon ging die Tür auf: Papa William und der kleine George. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Ankunft in Berlin. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Königsblau: Alle vier waren farblich abgestimmt gekleidet. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Der Empfang am Flughafen Tegel war herzlich. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Die kleine Charlotte bekam ein Sträußchen zur Begrüßung. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Die Urenkelin von Queen Elizabeth II ist zwei Jahre alt. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Der kleine Prinz George war noch etwas skeptisch. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Prinz William und Kate besuchen Berlin Oder einfach nur müde. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Prinz William und Kate besuchen Berlin Vornehm und traditionell in kurzen Hosen und hochgeschlossenem Hemd gekleidet. Er wird am Samstag vier Jahre alt. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin Vor dem Besuch in Berlin war die vierköpfige Familie in Polen. Für drei Tage Aufenthalt kamen die Royals nach Deutschland. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Prinz William und Kate besuchen Berlin An den offiziellen Terminen des Programms nehmen die Kinder nach Angaben der britischen Botschaft nicht teil. Foto: POOL / REUTERS

Und das funktioniert – findet zumindest Clarissa R., die an der Absperrung steht und eine britische Flagge schwenkt. „Die Royals sind doch gegen den Brexit, dass sieht man schon an Kates Mantel“, erklärt die Zuschauerin. Schließlich trage die Herzogin heute extra „Europa-Blau“. Auch Barbara Grasemann ist noch ganz aufgeregt. „Es war großartig, ich habe Kates Hand geschüttelt“, erzählt sie stolz. Das bisschen Brexit – hier, auf dem Pariser Platz ist das heute plötzlich kein Thema mehr. (jr)