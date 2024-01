Videografik: So gefährlich ist Mikroplastik

Große Mengen Kunststoffmüll landen in der Umwelt, oft in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln. Bei einer internationalen Konferenz in Kenia konnten sich die teilnehmenden Länder in entscheidenden Punkten nicht auf ein Abkommen zur Eindämmung von Kunststoffmüll einigen.

Video: Umwelt, Wissenschaft, Technik, Forschung