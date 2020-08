Ein 60-Jähriger steht in Köln vor Gericht. Er ist angeklagt, einen städtischen Mitarbeiter erstochen zu haben.

Prozess Städtischer Mitarbeiter in Köln erstochen – Urteil erwartet

Köln. Im Dezember soll ein 60-Jähriger an seiner Wohnungstür in Köln einen städtischen Mitarbeiter getötet haben. Am Freitag wird das Urteil erwartet.

Im Prozess um den Angriff auf zwei städtische Mitarbeiter in Köln wird am Freitag ein Urteil erwartet. Ein damals 60-Jähriger soll im Dezember vor seiner Haustür auf zwei Personen eingestochen haben, die im Auftrag der Stadt Geld eintreiben sollten. Ein 47-Jähriger starb. Seine Kollegin wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte aufgrund einer geistigen Krankheit schuldunfähig ist. Eine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie ist beantragt. Das Kölner Landgericht will im Mord-Prozess am Freitag (13 Uhr) das Urteil sprechen.

Stadt Köln richtete als Reaktion auf die Tat eine Meldesystem ein

Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt und eine politische Debatte ausgelöst. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte damals: „Dass einer unserer Kollegen im Einsatz für unsere Stadt durch einen Angriff sein Leben verloren hat, macht mich zutiefst betroffen und erfüllt mich mit großer Trauer.“

Als Folge des Verbrechens richtete die Stadt Köln Ende April ein ämterübergreifendes Meldesystem ein, in dem Übergriffe auf städtische Mitarbeiter registriert werden.

Der Angeklagte war nicht einmal ein Jahr vor dem tödlichen Angriff schon einmal auffällig geworden. Der Mann hatte im Frühjahr 2019 eine Stadt-Mitarbeiter mit einem Schraubenzieher attackiert, als sie ihn zu einer ersten gerichtlich angeordneten psychiatrischen Begutachtung abholen wollte. Die Frau konnte sich nur noch mit einer Aktenmappe vor schweren Verletzungen schützen.

Der Angeklagte sollte eigentlich vor der Tat eingewiesen werden

Im Januar beschäftigte sich der Rechtsausschuss des NRW-Landtages mit dem Fall. Dabei kam heraus, dass die Kölner LVR-Klinik die Staatsanwaltschaft bereits am 25. März 2019 in einem Schreiben auf die besondere Gefährlichkeit des Mannes für die Allgemeinheit hingewiesen und die sofortige Unterbringungen in einer geschlossenen Einrichtung beantragt hatte. Daraufhin geschah aber monatelang nichts, zu einer Unterbringung kam es nie.

Der getötete 47-Jährige wusste nichts von der Vorgeschichte des psychisch kranken Schuldners. Man habe den Kämmerei-Beschäftigten „leider buchstäblich ins offene Messer laufen lassen“, sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf im Januar. (mein/tobi mit dpa)

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus der Region.