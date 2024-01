Stahl Jugendlicher Chemikalien für Sprengstoff-Anschlag?

Nach zwei Einbrüchen in eine Schule im Raum Detmold ist ein Jugendlicher festgenommen worden.

Detmold. Ein Jugendlicher ist in eine Schule im Raum Detmold eingebrochen. Dort stahl er Chemikalien - möglicherweise für einen Sprengstoff-Anschlag.

Ein Jugendlicher ist nach mehreren Einbrüchen in eine Schule im Raum Detmold von der Polizei festgenommen worden. Möglicherweise hatte der Jugendliche einen Sprengstoffanschlag geplant. Wegen eines politischen Hintergrundes habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilten Staatsanwaltschaft Detmold und Polizei Bielefeld am Freitagabend gemeinsam mit.

Mitte Januar soll der Jugendliche zweimal in die Schule im Kreis Lippe eingebrochen sein und dabei Chemikalien aus den Chemieräumen gestohlen haben. Am Donnerstag sei der Tatverdächtige nach einem erneuten Einbruch in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen worden.

Beschuldigter soll Islamist gewesen sein

Seit Freitag sitzt er in Untersuchungshaft, heißt es in der Mitteilung. Bislang war er nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten und der Polizei auch nicht bekannt. Zum Tatmotiv werde derzeit ermittelt. Weitere Auskünfte wollen die Behörden mit Verweis auf das jugendliche Alter des Tatverdächtigen derzeit nicht geben.

Zuvor hatte „Der Spiegel“ über die Festnahme berichtet und von einem 17-jährigen jugendlichen Konvertiten geschrieben. Der Beschuldigte sei den Sicherheitsbehörden offenbar als Islamist bekannt gewesen. Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums verwies auf die Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft und wollte keine weitergehenden Infos mitteilen. (dpa)

