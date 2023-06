Berlin. Staudämme halten auch in Deutschland gigantische Wassermassen zurück. In diesen Gegenden liegen hierzulande die größten Talsperren.

Nach der Zerstörung des Kachowa-Staudamms steigt der Wasserpegel in der ukrainischen Stadt Cherson. 18,2 Milliarden Kubikmeter Wasser hielt die 3629 Meter lange Mauer zurück, die den See auf einer Länge von 230 Kilometern zurückstaut. Ein gigantisches Bauwerk, das es nicht in vergleichbaren Ausmaßen in Deutschland gibt. Doch was sind die größten der rund 300 Talsperren hierzulande? Eine Übersicht.

Staudamm: Thüringen hat den größten See

Die Größe eines Staudamms lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise definieren. Hierzulande gilt wohl die Bleilochtalsperre als die größte seiner Art, da der Stausee das meiste Fassungsvermögen hat: 215 Millionen Kubikmeter Wasser staut sich an der Mauer, was nur etwa 1,2 Prozent der von der Kachowa-Staumauer zurückgehaltenen Wassermenge entspricht.

Die Bleilochtalsperre liegt in Thüringen und staut das Wasser der Saale zurück. Flussabwärts liegen in nördlicher Richtung die Städte Saalfeld/Saale und dahinter Jena. Das Mauer entstand in den 30er Jahren, hat eine Länge von 205 Metern und ist 65 Meter hoch.

Rurtalsperre hält die zweitgrößte Wassermenge zurück

Auf Platz zwei der zurückgestauten Wassermenge liegt die Rurtalsperre, dessen Stausee 202 Millionen Kubikmeter Wasser fasst. Die in den 30er-Jahren erbaute Staumauer ist 480 Meter lang und 77 Meter hoch.

Wasser läuft im Überlauf der Rurtalsperre ab. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Sperre befindet sich in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Belgien. Flussabwärts befinden sich in nördlicher Richtung die Städte Kreuzau und Düren.

In Sachsen-Anhalt steht die höchste Staumauer

Die Rappbode-Talsperre ist mit 106 Metern die höchste Staumauer der Republik, die immerhin 109,8 Millionen Kubikmeterwasser am Fließen hindert.

Die Rappbode-Talsperre hält den gleichnamigen Fluss im Harz in Sachsen-Anhalt auf. In Flussrichtung liegen die Städe Thale und Quedlinburg.

Die Hängebrücke vor der Rappbode-Talsperre. Foto: Shutterstock

Um die Dimension dieser höchsten Staumauer in vollen Zügen genießen zu können, verläuft für Besucher des Bauwerks vor der Mauer eine Hängebrücke. Sie ist nach der Fertigstellung 2017 nach Angaben der Betreiber die die größte Hängebrücke dieser Art der Welt gewesen. Auch an einer Seilrutsche und beim Bungeejumping können sich Besucher vergnügen (fmg)

