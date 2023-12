Essen Das Sturmtief „Zoltan“ sorgt auch in NRW am Donnerstag für schlechtes Wetter. Vor den Weihnachtsfeiertagen wird es ungemütlich.

Wer auf Schnee so kurz vor den Feiertagen gehofft hat, muss enttäuscht werden: Das Sturmtief „Zoltan“, das sich von Island auf den Weg nach Süden macht, sorgt auch in Deutschland für Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem an den Küsten und auf den Bergen vor schweren Sturm- und Orkanböen. Aber auch in Nordrhein-Westfalen sorgt das Sturmtief auf dem Weg nach Süden für Sturm und Regen statt für Schnee.

Laut DWD verbreiten sich im Tagesverlauf in NRW Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung. Im Bergland sind Böen mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km/h möglich. Der Wetterdienst teilt außerdem mit, dass im Hochsauerland orkanartige Böen um 110 km/h nicht ausgeschlossen sind. Vereinzelt ziehen Gewitter am Donnerstag über NRW, auch „kurzlebige Tornados“ seien nicht ausgeschlossen.

In den Städten Dortmund, Essen, Duisburgund Hattingensowie im Hochsauerlandkreis hat der Deutsche Wetterdienst lokale Unwetterwarnungen herausgegeben. Vereinzelt bleiben die Weihnachtsmärkte geschlossen.

Sturmwarnung in NRW: Tief schwächt in der Nacht zu Freitag ab, Sturmböen aber weiter möglich

Dabei soll es im Tagesverlauf wiederholt schauerartige Regenfälle geben, im Bergland können gebietsweise 30 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden herunterkommen.

In der Nacht zu Freitag schwächt der Sturm dann etwas ab, stürmische Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometer sind aber weiterhin möglich. Im Bergland ist auch mit schweren Sturmböen zwischen 75 und 90 km/h zu rechnen, teils auch noch bis 100 km/h.

